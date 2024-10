Ceará segue a 5 pontos do G-4 da Série B e tenta embalar na reta final

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Aylon é um dos goleadores do Vovô na Segundona

A situação do Ceará para chegar ao G-4 na reta final da Série B segue complicada. Com o desejo de finalmente retornar à elite do futebol brasileiro na próxima temporada, o time de Porangabuçu precisa, além de vencer as partidas derradeiras, torcer por tropeços de concorrentes até o fim do certame.

Com quatro jogos restantes, o Vovô tem uma sequência considerada "favorável" se comparado aos rivais pelo acesso. Primeiro, o Alvinegro já encara o Avaí, no próximo domingo, 3, na Arena Castelão — que deve contar com um público próximo de 50 mil torcedores.

Depois, no dia 12 de novembro, o time comandado por Léo Condé viaja até Ribeirão Preto para enfrentar o Botafogo-SP. O duelo, apesar de parecer acessível, precisa de atenção dobrada. Isso porque a Pantera briga contra o rebaixamento à Série C: são apenas três pontos de distância para o Z-4.

No retorno ao Castelão, no dia 17, o Ceará recebe o América-MG em um embate que o cenário pode se tornar extremamente decisivo para os times, já que ambos, neste momento, lutam pelo acesso. O ambiente só pode ser diferente caso o Coelho tropece até lá — algo que seria positivo para os cearenses. Por fim, ainda visita o Guarani, que possivelmente já chegará rebaixado para o confronto, em Campinas.

Um dos concorrentes do Vovô, o Novorizontino, por sua vez, venceu anteontem e pulou para a segunda colocação da Segundona, mantendo a distância dos cearenses para o G-4 de cinco pontos. Até o fim da Série B, o Tigre enfrenta Chapecoense (fora), Operário-PR (casa), Paysandu (casa) e Goiás (fora).

Já o Sport, que conseguiu uma sequência de bons resultados desde que o técnico português Pepa chegou, encara Operário-PR (fora), Chapecoense (casa), Ponte Preta (fora) e Santos (casa), enquanto o Mirassol pega Coritiba (casa), Avaí (fora), Operário-PR (fora) e Chapecoense (casa).

"Sim, com certeza (secar os adversários). Mas, primeiro de tudo, todos nós sabemos que precisamos fazer nossa parte em campo. Claro que a gente seca, sim. Se favorecer a gente, a gente torce (contra)", comentou o atacante Saulo Mineiro, em entrevista coletiva na última terça-feira, 29.

Além dos times citados, que já estão dentro do G-4, o Ceará ainda disputa uma vaga com outras duas equipes que também perseguem a zona de acesso: Vila Nova e América-MG.

O escrete goiano terá uma sequência acessível após o duelo contra o Santos, que será disputado no próximo sábado, 2. Isso porque encara Ponte Preta (fora), Ituano (casa) e Paysandu (fora). O Coelho, por sua vez, duela contra Amazonas (fora), Ituano (casa), Ceará (fora) e Brusque (casa).

A atual chance de acesso do Ceará, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), é de 19,3%.