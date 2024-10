Fortaleza vence Sport por 3 a 0 no CFO e garante vaga na final do Brasileiro de Futsal

Foto: João Moura/Fortaleza EC Valdin anotou o primeiro gol tricolor

O Fortaleza foi novamente superior ao Sport e garantiu vaga na final do Campeonato Brasileiro de Futsal com uma vitória de 3 a 0, na noite de ontem, no Centro de Formação Olímpica (CFO). Na ida, o Tricolor já havia levado a melhor por 3 a 2, no Recife. Valdin, Gigante e Dudu marcaram os gols.

Na final, o Leão do Pici enfrentará o Apodi-RN, que eliminou o Yeesco-RN na outra semifinal. As datas ainda serão confirmados pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS), e o time cearense já sabe que decide em casa.

Mesmo com a vantagem no placar, o Tricolor não jogou com o “regulamento de baixo do braço” e partiu para cima do Rubro-Negro desde o primeiro minuto.

Com esse ímpeto, não demoraria muito para tirar o zero do marcador. Após o time pernambucano desperdiçar uma boa chance de gol, no contra-ataque, o experiente Valdin, com categoria, encobriu o arqueiro adversário e fez 1 a 0.

A vantagem no confronto estava ampliada, mas isso não diminuía a postura intensa do Fortaleza no CFO. Os comandos de Facó continuavam sufocando os recifenses, que não conseguiam encontrar alternativas para a forte marcação dos donos da casa.

Depois de muito bater na porta do segundo tento, o Leão conseguiu. O goleiro Lambão lançou bem e achou o pivô Gigante, que ganhou da defesa pernambucana, girou e anotou mais um para o escrete vermelho-azul-e-branco, encerrando a etapa inicial.

Na volta do intervalo, o Sport foi para o tudo ou nada, afinal, necessitava de três gols para levar à prorrogação. O Fortaleza, por sua vez, seguia forte na defesa e apostando na velocidade habitual do time.

O Leão da Ilha adotou a estratégia de goleiro-linha quando o relógio marcava 9 minutos de clássico no segundo tempo. Entretanto, foi o Tricolor do Pici que se deu bem.

Depois de espaço deixado no campo de defesa do Sport, o fixo Dudu, praticamente do meio da quadra, deu números finais ao embate e garantiu o Leão em sua 5ª final no ano.

Nesta temporada, o Fortaleza já conquistou a Copa do Nordeste e a Copa do Nordeste, foi vice-campeão da Copa do Brasil e está na decisão do Campeonato Cearense, além da final nacional.