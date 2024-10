Titi critica nível de arbitragem da Série A e despista sobre renovação com Fortaleza

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Experiente Titi é um dos líderes do elenco tricolor

O polêmico jogo entre Palmeiras e Fortaleza, no último sábado, 26, que culminou no afastamento de Ramon Abatti Abel, árbitro de campo, e Pablo Ramon Gonçalves, responsável pelo VAR, foi tema abordado por Titi, em entrevista coletiva ontem. O zagueiro enfatizou que o elenco tricolor saiu “muito forte” da partida contra o Verdão e ressaltou o aspecto emocional.

O defensor do Leão, ainda sobre o assunto, criticou o nível da arbitragem na atual edição do Campeonato Brasileiro, citou uma “revolta” geral de torcedores e demais clubes, e ponderou que, mesmo com o VAR à disposição, a tecnologia não tem sido utilizada da melhor forma.

“Vimos uma revolta não só do nosso torcedor, mas do futebol como um todo. Todo mundo muito revoltado com os lances que aconteceram durante a rodada toda. A cada rodada a gente vem falando muito de arbitragem. Queríamos que isso ficasse em segundo plano. A toda rodada, não só o Fortaleza, mas todas as equipes vêm batendo forte nisso. É um ponto negativo do campeonato neste ano. Mesmo com o VAR e toda a tecnologia, não estamos sabendo utilizar. Fica aqui a nossa insatisfação em relação a isso”, comentou o camisa 4.

Apesar da reclamação externada, Titi relembrou a conversa que o elenco teve com Vojvoda, Alex Santiago, presidente do clube, e Marcelo Paz, CEO da SAF, em que o foco tem que ser no próprio Fortaleza, já que não dá para controlar as decisões da arbitragem durante os jogos.

“Temos que estar mentalmente preparados e focados para o que pode vir a acontecer. Espero que não aconteça novamente. Entristece e é um ponto negativo no nosso futebol”, concluiu.

Titi no Pici em 2025? Zagueiro despista

O Fortaleza tem praticamente todo o atual elenco com contrato para a próxima temporada, à exceção de quatro jogadores, dentre eles o zagueiro Titi. Desde 2021 no Leão do Pici, o defensor, que soma 209 jogos pelo clube, comentou sobre a possibilidade de renovar o vínculo.

Sem entrar em detalhes sobre ter sido ou não procurado pelo Tricolor para tratar do assunto, o camisa 4, um dos principais líderes do elenco, reforçou que está “tranquilo e ciente” de tudo que tem entregado ao longo dos últimos anos.

“Estou muito tranquilo e ciente do que venho realizando ao longo das temporadas aqui no Fortaleza. Estou na minha quarta temporada e, a cada temporada que passa, a gente vem brigando por coisas maiores. Eu me sinto cada vez mais parte de tudo isso. Então fico muito feliz de poder estar vivendo esse momento histórico com o Fortaleza, de estar escrevendo a cada ano uma história diferente”, disse.