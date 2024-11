Fortaleza bate Ceará por 3 a 0 em Clássico-Rainha na estreia do Cearense Feminino

Foto: João Moura / Fortaleza EC Jogadoras do Fortaleza comemoram gol contra o Ceará em Clássico-Rainha pelo Campeonato Cearense Feminino 2024

No CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, o Fortaleza venceu o Clássico-Rainha diante do Ceará, ontem, por 3 a 0, em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Cearense Feminino, na qual as Leoas fizeram sua estreia. Os gols do Tricolor foram marcados por Tainá, Natália e Bea.

Agora, o time comandado por Erandir se prepara para enfrentar o The Blessed, amanhã, às 10 horas. Já as alvinegras só retornam a campo no próximo dia 9, quando enfrentam novamente o Fortaleza, às 15 horas.

O começo de jogo na região metropolitana de Fortaleza foi morno. As alvinegras vinham empolgadas após golearem o The Blessed por 7 a 0 no jogo inaugural do certame e começaram mais incisivas, assustando a goleira Renata.

Ainda buscando o melhor modelo de jogo, o Fortaleza apresentava algumas dificuldades em chegar à meta adversária. As poucas jogadas que aconteciam passavam pelo pé da camisa 10, Flávia Pissaia.

O cenário mudou rapidamente na volta do intervalo. O time feminino do Leão do Pici retornou mais aceso e tratou de, em poucos minutos, resolver o embate. Após cochilo do sistema defensivo do Vovô, Pissaia cruzou na área, e Tainá, de coxa, tirou o zero do marcador.

O Ceará mal tentou esboçar reação, e as leoninas já ampliaram. Em lance criado pelo lado esquerdo, a camisa 10 do Fortaleza acabou furando o chute, mas Natália estava atenta para conferir e fazer o segundo tento.

Para dar números finais, Bea aproveitou saída errada da goleira Tainá e cabeceou encobrindo a arqueira rival, para fazer 3 a 0. O Tricolor ainda teve Maria Eduarda expulsa, já na reta final.