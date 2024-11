Oposição lança pré-candidatura de Pedro Gabriel Ponte à presidência do Ceará

Foto: Reprodução/Instagram Pedro Gabriel Pedro Gabriel Ponte será o candidato da oposição à presidência da executiva do Ceará

Pedro Gabriel Ponte se colocou oficialmente como pré-candidato à presidência executiva do Ceará. O engenheiro civil de 33 anos lançou um vídeo ontem confirmando que concorrerá ao cargo de mandatário do Vovô na eleição que acontecerá no próximo dia 28 de novembro.

Pedro Gabriel, que faz parte do grupo de oposição à atual gestão, também foi candidato na última eleição do Alvinegro, quando João Paulo Silva, atual mandatário do clube, venceu. “Trago uma visão para uma gestão profissional e transparente, com foco em reestruturar o clube e consolidá-lo como um gigante do futebol brasileiro”, escreveu o engenheiro em seu anúncio como pré-candidato.

No vídeo divulgado, Pedro Gabriel se apresenta e manda uma mensagem aos conselheiros do Vovô, reforçando a necessidade de o clube passar por uma renovação. “A gente precisa transformar o Ceará”, diz.

Com a reprovação da proposta do novo estatuto do Ceará, em setembro, a emenda do voto dos sócios-torcedores na eleição para presidente foi vetada. Ou seja, no pleito deste mês, somente os conselheiros terão participação na decisão.

João Paulo não confirma, mas pode tentar a reeleição



Antes decidido a não disputar a reeleição para o cargo de presidente da diretoria executiva do Ceará, o atual mandatário do Vovô, João Paulo Silva, voltou atrás e considera uma possível tentativa para permanecer no cargo. A fala aconteceu em uma entrevista ao programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN.

No programa, realizado no dia 19 de outubro, o diretor admitiu que estava decidido a não tentar a reeleição e tem mantido o foco no acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, mas ressaltou que gosta de seu trabalho diário. Com isso, o diretor pretende conversar com pessoas do clube para estimar sua força dentro do Alvinegro, visando permanecer no principal cargo da diretoria executiva.

"Sendo bem sincero, eu não sentei com ninguém. A minha cabeça está voltada para a gente voltar para a Série A. Algumas pessoas me procuraram, tenho dito para todas que não quero falar sobre isso, até porque eu tinha decidido que não ia continuar, por vários aspectos: questões pessoais, familiares e profissionais também, mas eu gosto muito do que eu faço", disse.

João Paulo chegou a requerer a expulsão de Pedro Gabriel e outros conselheiros neste ano



O ano de 2024 foi marcado, em seu início, por diversos conflitos políticos envolvendo a situação, liderada por João Paulo Silva, presidente executivo do Ceará, e a oposição, cujo Pedro Gabriel figura como um dos principais nomes.

Em fevereiro, João Paulo chegou a abrir um requerimento em que solicitava a expulsão de Pedro Gabriel e outras 11 pessoas do Conselho Deliberativo do clube, sob a alegação de que eles expuseram situações do Vovô que atingiram de forma negativa a instituição.

A ação em questão foi motivada após o grupo realizar uma transmissão ao vivo no canal “Amigos do Conselho CSC”, no YouTube, no dia 22 de janeiro, onde expuseram a dívida de quase R$ 46 milhões do Ceará com a Receita Federal. Na denúncia feita na época, também foi dito sobre as possíveis consequências que o débito acarretaria ao Vovô.

Outro fato envolvendo o grupo aconteceu em outubro de 2023, quando Pedro Gabriel e mais 35 conselheiros solicitaram acesso a documentos ligados à gestão administrativa e financeira do Ceará. Após três meses, optaram por judicializar o pedido, já que, segundo eles, não receberam “praticamente nada”. A juíza responsável pelo caso determinou a exibição dos documentos.