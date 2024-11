Em jogo de reencontros, Ceará quer casa cheia e "lei do ex" para vencer o Avaí

Foto: Lucas Emanuel/FCF Lourenço é peça importante na campanha alvinegra na Série B

Motivado para seguir na perseguição ao G-4 da Série B, o Ceará entra em campo amanhã, às 18h30min, na Arena Castelão, diante do Avaí, em partida da 35ª rodada. De olho nos concorrentes, o Vovô conta com casa cheia e fica de olho nos concorrentes para tentar chegar à zona de acesso à elite.

A equipe comandada por Léo Condé vai medir forças contra um adversário que apenas "cumpre tabela" na reta final da Segundona. Na 11ª colocação, com 46 pontos, o Avaí zerou tanto as chances de acesso quanto as de rebaixamento. Com isso, a diretoria já liberou dois atletas para férias antecipadas: Kevin e Ademilson.

O elenco do Leão, inclusive, reúne seis jogadores que já passaram pelo Vovô: Willian Maranhão, Zé Ricardo, Hygor Cléber, Pedrinho, Tiago Pagnussat e Gabriel Dias. Os últimos dois, porém, estão fora do jogo por suspensão e lesão, respectivamente.

Se no plantel catarinense há chance da execução da famosa "lei do ex", no do Ceará também existe a possibilidade — apesar de ser em menor número. Isso porque o volante Lourenço já vestiu a camisa do clube de Florianópolis em duas oportunidades: a primeira entre 2017 e 2020 e a segunda entre 2021 e 2022.

O jogador, inclusive, brincou com a situação, mas reiterou que o foco principal é a vitória alvinegra ante o time do treinador Enderson Moreira. "Estou torcendo para que essa lei funcione comigo também, mas se acontecer a vitória já está de bom tamanho. O importante é o Ceará vencer", comentou o camisa 97 em entrevista exclusiva ao O POVO.

Com a obrigação de vencer, o Vovô contará com um estádio lotado, o que, segundo o meio-campista, é uma motivação a mais para o Alvinegro seguir na luta pelo acesso à Série A. A expectativa é de cerca de 40 mil torcedores no Castelão

"Eu já sabia que tinha essa torcida apaixonada, mas você estando dentro de campo é diferente. Você sente na pele a torcida te apoiando o tempo todo e isso nos motiva ainda mais. Se eles ficarem com a gente desse jeito até o final, vamos ter grandes chances de conquistar nosso objetivo", disse.

O Ceará tem o terceiro melhor aproveitamento como mandante na Série B (76,5%, empatado com o América-MG) e soma 12 vitórias, três empates e duas derrotas em 17 duelos, o que aumenta a expectativa para um resultado positivo diante dos catarinenses.

"Que eles (torcedores) continuem acreditando na gente. A gente vai lutar até o final. Eles lutando fora e a gente em campo lutando para conseguir o mesmo objetivo", finalizou Lourenço.

Com lei do ex ou não, é notório que o Alvinegro de Porangabuçu precisará exercer seu dever de casa. Porém, será necessária atenção e repertório ofensivo, visto que o Avaí detém a segunda melhor defesa como visitante na competição: 15 gols sofridos em 17 duelos.