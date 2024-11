Fortaleza perde de virada do Vasco e amarga quinta derrota seguida no NBB

Foto: Carlos Roosewelt/FBC Fortaleza Basquete Cearense venceu o Vasco da Gama pelo NBB

O jejum de vitórias do Fortaleza Basquete Cearense segue no NBB. Ontem à noite, no Centro de Formação Olímpica (CFO), o Carcalaion perdeu para o Vasco da Gama por 70 a 68, amargando a virada nos minutos finais do duelo.

Esta foi a quinta derrota da equipe na competição. Até então, o único resultado positivo conquistado foi ainda na rodada inicial, quando triunfou diante do Caxias do Sul-RS, também no CFO.

Desde o começo do embate frente aos vascaínos, os tricolores já mostravam que poderia ser uma postura diferente em relação às últimas partidas. Logo no 1º quarto, a equipe de Flávio Espiga saiu vencendo por 18 a 14, contando com uma boa atuação da Ewing e Demétrio, que marcaram, respectivamente, oito e seis pontos.

Na volta para o 2º quarto, o ímpeto cearense seguia firme. Todavia, o Vasco esboçou uma leve reação, mas ainda com vitória do Fortaleza BC por 16 a 13.

O 3º período reservou um pouco de emoção ao torcedores que foram até o CFO. O Cruzmaltino chegou a ficar empatado com o Tricolor e demonstrava sinais que poderia complicar a vida dos donos da casa. Porém, o time cearense tratou de se recompor e se saiu bem, aumentando a vantagem em 56 a 53.

No 4º e derradeiro período, o cenário mudou rapidamente para o Carcalaion. E mudou para pior. O Vasco da Gama teve um desempenho notável e conseguiu virar o confronto, com uma reta final emocionante e com a cesta da vitória convertida a 1 segundo do fim do embate.

Para tentar se recuperar no NBB, o Fortaleza Basquete Cearense enfrenta na próxima rodada o Minas, na quinta-feira, 7, às 19 horas, em Belo Horizonte (MG).