Fortaleza visita Juventude para manter tabu e voltar a vencer na Série A

Foto: AURÉLIO ALVES Marinho deve ser titular no ataque do Tricolor

Para dar fim à sequência sem vitória, o Fortaleza visita o Juventude hoje, às 18h30min, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), em duelo válido pela 32ª rodada da Série A. Para não correr riscos de perder a terceira posição da tabela, o Leão do Pici precisa vencer o Jaconero.

São três jogos consecutivos em que o escrete vermelho-azul-e-branco não conquista um triunfo, sendo os últimos dois empates contra o Atlético-MG, na Arena Castelão, e contra o Palmeiras, no Allianz Parque, em confronto marcado por pênaltis polêmicos para o time paulista. A última vitória do Leão aconteceu há mais de um mês, diante do Cuiabá.

Em duelos fora de casa, o jejum é ainda maior: seis partidas sem um resultado positivo, sendo quatro derrotas e dois empates. Com 57 pontos na tabela, o Tricolor está ameaçado pelo Flamengo, que é o quarto colocado, com 55 — mas que só joga na rodada na próxima quarta-feira, 6. Ou seja, uma vitória sobre o Jaconero é fundamental para a equipe cearense se manter entre os três primeiros.

Além da disputa por posição, o jogo em Caxias também pode representar um momento marcante para o Fortaleza, já que uma vitória fará a equipe alcançar a melhor pontuação da história do futebol nordestino em uma edição dos pontos corridos do Brasileirão. O Vitória, em 2013, e o Sport, em 2015, somaram 59 pontos, margem que se estabeleceu como recorde na região.

"Esperamos continuar nessa entrega para terminar a temporada com grandes objetivos conquistados", disse o volante Hércules em entrevista ao site oficial do Tricolor.

Adversário do Leão, o Juventude não vive boa fase. O time gaúcho venceu apenas um dos últimos nove confrontos que disputou na Série A, sequência em que amargou cinco derrotas e três empates. Na rodada anterior, após o revés para o Flamengo no Maracanã, o técnico Jair Ventura acabou demitido. Fábio Matias, ex-Botafogo, foi o escolhido para assumir o Jaconero.

Em paralelo, há também o fator histórico a favor do Fortaleza. Afinal, o Tricolor do Pici não perde para o Juventude há 15 anos. O último revés do Leão para o Alviverde ocorreu na temporada de 2009, quando as equipes disputavam a Série B. Desde então, foram quatro vitórias do clube cearense e cinco empates.

Para a partida, o treinador Vojvoda não terá à disposição o goleiro Santos, o zagueiro Cardona, os volantes Pedro Augusto, Lucas Sasha e Kauan, além do ponta-esquerda Machuca. Em contraponto, Marinho e Tinga retornam após suspensão.

Pelo lado do Juventude, Fábio Matias terá praticamente todo o elenco apto para o jogo. Os meias Jádson e Jean Carlos retornam após terem cumprido suspensão, enquanto o desfalque fica por conta do atacante Lucas Barbosa, artilheiro do Alviverde na temporada, que está lesionado.

Juventude x Fortaleza: ficha técnica

Juventude

4-4-2: Gabriel; Ewerthon, Zé Marcos, Danilo Boza e João Lucas; Jádson, Ronaldo, Alan Ruschel e Jean Carlos; Gilberto e Edson Carioca. Téc: Fábio Matias

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi e Bruno Pacheco; Hércules, Matheus Rossetto e Martínez; Breno Lopes, Lucero e Marinho. Téc: Vojvoda

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul/RS

Data: 2/11/2024

Horário: 18h30min

Árbitro: Raphael Claus/SP

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli/SP e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa/SP

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga/RJ

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO