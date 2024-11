Fortaleza vence Juventude e é o nordestino com a maior pontuação da história da Série A

Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC Moisés marcou o primeiro gol do Leão no triunfo no Sul

Na noite de ontem, o Fortaleza deu fim ao jejum de vitórias na Série A ao derrotar o Juventude por 3 a 0, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Com o resultado, o Leão também encerra a sequência sem triunfos como visitante — eram seis jogos — e mantém o tabu de 15 anos sem perder para o Alviverde gaúcho.

A vitória conquistada ontem vai muito além dos três pontos: representa um feito histórico. Afinal, o Leão do Pici chega aos 60 pontos somados na tabela, supera o desempenho do Vitória de 2013 e do Sport de 2015 e alcança a melhor pontuação do futebol nordestino na Série A durante a era dos pontos corridos.

O triunfo também consolida o time comandado por Vojvoda na terceira colocação e afasta a ameaça, pelo menos nesta rodada, do Flamengo. Em relação ao vice-líder Palmeiras, a diferença caiu para um ponto, mas o Verdão entra em campo amanhã, em clássico contra o Corinthians.

O Fortaleza voltou a mostrar, ontem, algumas das características que o fizeram ter sucesso no Brasileirão: suportar a pressão adversária e ser letal no campo ofensivo. Contra o Juventude, o Tricolor até sofreu em alguns momentos do primeiro tempo, mas não se desorganizou e puniu a desatenção defensiva do clube gaúcho nos cinco minutos finais antes do intervalo.

João Ricardo, que está entre os melhores goleiros da competição — em números e atuações — foi peça-chave para o Leão, assim como em outras ocasiões da campanha histórica do time cearense. Não fossem as duas defesas espetaculares que fez aos 19 minutos, em dois lances dentro da grande área, o roteiro do jogo poderia ter tomado outro rumo.

Apesar de um determinado recorte de instabilidade, o Fortaleza conseguiu ser, no geral, estável. Taticamente, a ideia de Vojvoda de pressionar a saída de bola do Jaconero com duas linhas de três jogadores se mostrou muito efetiva. Foi por meio de uma roubada no campo do Alviverde que o primeiro gol tricolor aconteceu: desarme de Marinho, passe de Tinga e linda finalização de Moisés.

Uma articulação dinâmica e rápida. Foram apenas quatro passes antes do tento do camisa 21 — o 14º dele no ano. Cinco minutos depois, desta vez em jogada trabalhada, Eros Mancuso chutou forte da intermediária após passe de Martínez, que também participou do primeiro gol, e estufou as redes do goleiro Gabriel. Foi o primeiro gol do lateral argentino pelo Leão.

O ambiente no Alfredo Jaconi, que já era tomado pela tensão, tornou-se ainda mais hostil para os atletas do Juventude. É o tipo de situação em que jogar em casa deixa de ser uma vantagem. Melhor para o Fortaleza, que retornou para o segundo tempo com um panorama confortável, mas não definido.

Como era esperado, o Juventude foi para o tudo ou nada. O Fortaleza, naturalmente, assumiu postura reativa para explorar as transições. Na organização em campo, o escrete vermelho-azul-e-branco alternou, nos momentos sem a bola, entre o 5-4-1 e o 5-3-2. No embate ataque contra defesa, prevaleceu a estrutura do Tricolor. Kuscevic ainda ampliou aos 25 minutos e deu números finais ao duelo.

Juventude 0x3 Fortaleza: ficha técnica



Juventude

4-3-3: Gabriel; João Lucas, Zé Marcos, Danilo Boza e Lucas Freitas (Alan Ruschel); Jádson, Ronaldo (Dudu Vieira) e Mandaca (Jean Carlos); Gilberto (Erick), Edson Carioca e Lucas Barbosa (Marcelinho). Téc: Fábio Matias

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Brítez (Tinga), Kuscevic, Titi e Mancuso (Pikachu); Hércules, Rossetto (Zé Welison) e Martínez (Pochettino); Moisés (Breno Lopes), Lucero e Marinho (Bruno Pacheco). Téc: Vojvoda

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul/RS

Data: 2/11/2024

Árbitro: Raphael Claus/SP

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli/SP e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa/SP

Cartões amarelos: Edson Carioca, Zé Marcos e Ronaldo (JUV); Brítez e Bruno Pacheco (FOR)

Gols: 47min/1ºT - Moisés, 51min/2ºT - Mancuso, 25min/2ºT - Kuscevic