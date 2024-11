Romaria de Finados reúne cerca de 350 mil pessoas em Juazeiro do Norte

Foto: Yago Pontes/O POVO CBN Cariri Fiéis se reuniram na igreja matriz Nossa Senhora das Dores em Juazeiro do Norte

Neste sábado, 2 de novembro, encerra-se a Romaria de Finados em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, evento que anualmente reúne milhares de fiéis em homenagens ao Padre Cícero. A organização espera que aproximadamente 350 mil romeiros tenham passado pelo município durante o período da romaria.

Ao longo deste sábado, missas e momentos de oração compõem a programação, atraindo devotos de várias regiões do país.

O ponto alto da celebração ocorreu ao meio-dia, com a tradicional “Missa do Chapéu”, em que os fiéis erguem seus chapéus em sinal de devoção e despedida ao “Padim Ciço”.

Este gesto coletivo simboliza a fé e o respeito que os romeiros dedicam ao religioso e encerra simbolicamente o ciclo de atividades da romaria, marcando um dos momentos mais significativos para os devotos.

Com as vestimentas do Padre Cícero, o romeiro José Oneas Barbosa dos Santos, de Nossa Senhora da Glória, em Sergipe, entrou na igreja da Matriz de Nossa Senhora das Dores, no Centro de Juazeiro do Norte, de joelhos para agradecer uma graça alcançada.

“Consegui o meu objetivo e estou aqui para agradecer. Sempre que eu peço a Nossa Senhora das Dores e ao “Padim Ciço” dá certo, sempre dá certo. A gente consegue saúde, consegue trabalho”, comenta o romeiro.

A taxa de ocupação dos hotéis em Juazeiro do Norte e cidades próximas, segundo a Secretaria do Turismo do Ceará (Setur), alcança 90% nesta época.

Este índice é resultado do aumento no fluxo de romeiros e é sustentado também pela ocupação dos ranchos e pousadas, que servem como pontos de hospedagem para fiéis que visitam a cidade em busca de vivências religiosas e para visitar entes falecidos.

Para a presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Zenilda de Sena, a expectativa é que a romaria seja a maior do ano pela quantidade de pessoas que o evento aguarda. A representante ainda espera um acréscimo em torno de 2% em relação ao mesmo período do ano passado.

“Isso reflete, principalmente, no setor de serviços, como hotéis, pousadas, ranchos, bares e restaurantes. Com toda essa movimentação no setor de serviços e comércio, a moeda fica e movimenta a economia do nosso município”, pontua Zenilda.