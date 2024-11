Ceará bate Avaí, emenda 7ª vitória seguida no Castelão e mantém vivo o sonho do acesso

Foto: Stephan Eilert/Ceará SC Jogadores do Vovô celebram gol na vitória sobre os catarinenses

O sonho ainda segue vivo. Foi com esse sentimento que o torcedor do Ceará saiu da Arena Castelão na noite de ontem, após vitória por 2 a 0 diante do Avaí, pela 35ª rodada da Série B.

Este foi o sétimo triunfo consecutivo do Vovô como mandante na Segundona, fator que tem sido fundamental para se manter na briga pelo acesso à Série A. O time de Porangabuçu segue na segue quinta posição, agora com 57 pontos. A distância para o G-4 é de dois pontos, já que o Mirassol está com 59, na quarta posição. Os paulistas jogam amanhã, contra o Coritiba.

A torcida alvinegra preparou grande festa no Gigante da Boa Vista com mosaicos, inclusive para o ídolo Luiz Otávio, fora da temporada uma lesão no joelho e que viu o gesto do camarote do estádio.

As emoções e homenagens, porém, ficaram em segundo plano a partir do momento que Anderson Daronco apitou o início da partida. Para o Vovô, nenhum outro resultado além da vitória serviria. O Leão, por sua vez, não tem mais pretensões no campeonato e apenas cumpre tabela.

Este cenário até pode indicar que os comandados de Léo Condé teriam vida fácil. Pelo contrário. O duelo foi equilibrado, bastante estudado e catimbado, especialmente por parte dos catarinenses, com o meia Giovanni — que acabaria sendo substituído ainda na etapa inicial — como pivô.

Aos 24 minutos, um susto para os alvinegros: após cobrança de escanteio, Hygor, ex-Ceará, cabeceou e obrigou Bruno Ferreira a realizar grande defesa. No rebote, Rodrigo Santos mandou para o fundo das redes. Mas, na revisão, o VAR apontou impedimento no lance e o tento foi anulado, mantendo o placar zerado.

O espanto, de toda forma, acordou a equipe alvinegra, que até então não tinha finalizado em direção à trave adversária. O arremate aconteceu aos 38 minutos, já na reta final do primeiro tempo. Saulo Mineiro infiltrou, chutou fraco, e o goleiro César defendeu sem sustos.

Condé viu que o time estava com problemas no setor de criação — o que fez o trio ofensivo ficar apagado na etapa inicial — e já retornou do intervalo com uma alteração: Lucas Mugni no lugar de Recalde. O camisa 10 argentino acabou dando mais movimentação e fazendo o elo entre os setores de defesa e ataque, característica habitual dele.

Tanto é que o primeiro grande lance alvinegro saiu dos pés do armador: Mugni passou pela defesa rival e tocou para Erick Pulga, que cortou na área para ajeitar no pé direito, mas a defesa do Avaí foi mais rápida e evitou o chute.

Com 10 minutos, a dobradinha se repetiu em bela cobrança de escanteio do argentino, que encontrou o artilheiro da equipe na temporada livre na área para, de primeira, fazer o Castelão ir à loucura com o primeiro gol do embate.

Lucas Mugni ainda teria o desempenho de protagonista premiado com um gol. O camisa 10 recebeu lançamento perfeito de Saulo Mineiro e chutou na saída do arqueiro rival, fechando o 2 a 0 e mantendo o desejo pelo retorno à Série A extremamente vivo.

Ceará 2x0 Avaí: ficha técnica

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Rafael Ramos (Raí Ramos), David Ricardo, João Pedro e Eric Melo; Richardson, Lourenço (De Lucca) e Recalde (Mugni); Pulga (Andrey), Aylon e Saulo Mineiro (Lucas Rian). Téc: Léo Condé

Avaí

4-3-3:César Augusto; Marcos Vinicius, Vilar, Jonathan Costa e Maranhão; Rodrigo Santos (Pedro Castro), Zé Ricardo (Judson) e Giovanni (Andrey) (Natanael); Potker, Gaspar (Vagner Love) e Hygor. Téc: Enderson Moreira

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 3/11/2024

Árbitro: Anderson Daronco-Fifa/RS

Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor/RS e Jorge Eduardo Bernardi/RS

Cartões amarelos: Lourenço e Richardson (CEA); Giovanni (AVA)

Gol: 12min/2ºT - Erick Pulga e 26min/2ºT - Mugni

Público e renda: 38.355 presentes/R$ 557.031,00