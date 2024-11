Vojvoda enaltece vitória do Fortaleza no Sul e pede casa cheia contra o Vasco

Foto: AURÉLIO ALVES Vojvoda conta com presença da torcida tricolor no Castelão

Após conquistar a importante vitória sobre o Juventude, no último sábado, 2, a delegação do Fortaleza retornou à capital cearense na tarde ontem, em voo fretado. Ainda em Caxias do Sul (RS), o treinador Juan Pablo Vojvoda falou, em entrevista coletiva, sobre a relevância do triunfo por 3 a 0 no difícil território do Jaconero.

“É muito claro que o campo (do estádio Alfredo Jaconi) é muito difícil. O Juventude é forte jogando em casa, como a maioria dos times. Sabíamos das dificuldades na partida, mas também sabíamos da nossa capacidade para fazer frente ao adversário e conquistamos um placar importante”, disse.

De acordo com o técnico argentino, a estratégia do Leão do Pici para a partida teve como principal pilar encontrar a segurança defensiva e, com a bola, buscar Moisés e Lucero no ataque a partir de movimentações que criassem situações favoráveis. Para isso, Marinho e Eros Mancuso cumpriram papel tático fundamental.

“A estratégia foi encontrar a solidez defensiva e ter um funcionamento com a bola buscando aproveitar Moisés e Lucero na frente, com Marinho e Mancuso pelos lados conseguindo atrair os laterais deles (Juventude), em um funcionamento que nos desse possibilidades de criar situações de gol. Conseguimos três pontos importantes na nossa briga pelo topo da tabela”, revelou.

Após dois jogos fora de casa, sequência em que também conquistou um empate contra o vice-líder Palmeiras, o Leão do Pici voltará a jogar na Arena Castelão no próximo sábado, 9, às 19 horas, diante do Vasco. Vojvoda convocou a presença massiva da torcida tricolor.

“Jogamos novamente no Castelão e necessitamos da força da nossa torcida. Acho que a torcida vai responder. A torcida vive um momento importante junto ao time, e nós necessitamos deles durante todo o jogo. A cada partida, nós reforçamos que é a mais importante. Como falamos que a próxima partida é sempre a mais importante, sei que o torcedor vai compreender essa situação e teremos o apoio deles”, pediu.

CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz não escondeu a alegria após a vitória do Leão no Sul do País. Com o triunfo, o Tricolor se estabeleceu como o nordestino com a melhor campanha em pontuação da história da Série A nos pontos corridos.

“Sensacional viver esse momento. Sessenta pontos é algo raro, o futebol nordestino nunca fez. O Fortaleza ultrapassou a sua marca histórica de 2021. Faltam seis jogos e vamos batalhar bastante para pontuar mais e buscar algo ainda maior dentro da competição. Precisávamos voltar a vencer e precisávamos voltar a vencer fora de casa”, disse o dirigente.