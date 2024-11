Após cinco derrotas, Fortaleza BC visita o Brasília por reabilitação no NBB

Foto: Carlos Roosewelt/FBC Orresta é titular do Carcalaion

O Fortaleza Basquete Cearense busca se recuperar no NBB em meio à sequência de cinco derrotas consecutivas. Para dar fim a este jejum, a equipe entra em quadra hoje, às 20 horas, contra o Brasília, na capital federal, na Arena BRB Nilson Nelson.

Até o momento, nem de longe o Carcalaion repete o desempenho da última temporada, quando parou nas quartas de final, diante do Flamengo. Sob o comando de Flávio Espiga, o clube venceu apenas uma partida, ainda na primeira rodada, quando bateu o Caxias do Sul-RS, no CFO.

Desde então, sofreu reveses contra União Corinthians-RS, Pato Basquete-PR, Botafogo, Flamengo e Vasco da Gama. Esta última e mais recente, contra o Cruzmaltino, teve um gosto amargo para os tricolores.

A equipe vinha rendendo bem e parecia encaminhar uma vitória que em certos momentos se mostrava como tranquila. Porém, os cariocas cresceram no último quarto e viraram o confronto frente ao Tricolor: 70 a 68.

Recém-chegado, o ala-pivô Renan Lenz comentou no que pode ser útil para contribuir com a melhora do Fortaleza BC no certame nacional. "Muita garra, vontade, determinação e entrega. É isso que poso oferecer: dar meu máximo todos os dias, para levar o Carcalaion ao mais alto possível", disse o experiente jogador.



Os atletas tricolores já focam suas atenções no duelo diante do Brasília, que tem feito uma boa campanha. Em sete jogos, são quatro vitórias e três derrotas, dando ao time a quarta posição por pontos do campeonato.

Além do forte rival, o Carcalaion precisará passar por cima de uma tradição brasiliense no NBB. A agremiação possui quatro títulos do torneio e busca voltar a ser campeão, já que a última vez foi na temporada 2011-12.