Neymar entra no 2º tempo, sente dores na coxa e é substituído em vitória do Al-Hilal

Foto: Divulgação/Al-Hilal Neymar ficou apenas 30 minutos em campo

Em sua segunda partida após um ano longe dos gramados, Neymar sentiu nova lesão e teve de ser substituído pouco depois de ter entrado em campo, ontem. O brasileiro começou a partida entre Al-Hilal e Esteghlal, pela Liga dos Campeões da Ásia, no banco de reservas e foi chamado aos 12 minutos do segundo tempo. Em um ataque do Al-Hilal, porém, o jogador sentiu dores na coxa e teve que ser substituído aos 40 minutos.

"Senti como se fosse uma câimbra, só que muito forte! Farei exames e espero que não seja nada demais. É normal isso acontecer após um ano sem jogar. Os médicos já tinham me avisado, por isso tenho que ter cuidado e mais minutos para jogar", escreveu Neymar nas redes sociais, após o duelo.

Neymar sofreu uma falta aos 30 minutos, quando Zamini atingiu o brasileiro na perna direita. Logo em seguida, o atacante tentou dar sequência em uma jogada, mas levou a mão à coxa.

Ele se aproximou da linha lateral e conversou com a comissão técnica, que decidiu pela substituição. Neymar deixou o campo muito chateado e chegou a arremessar copos de água no banco de reservas.

"O Neymar não é um caso fácil. Isto só prova aquilo que eu pensava quando tomei a decisão de não inscrevê-lo na liga (saudita), porque sabia que não vai ser fácil para ele. Tecnicamente, o joelho está curado, mas vai ter problemas musculares como teve hoje", explicou o técnico Jorge Jesus.

Enquanto esteve em campo, buscou se movimentar e criar jogadas, mas nada que levasse perigo ao gol adversário. O Al-Hilal, que venceu a partida por 3 a 0, não informou o grau da lesão. Após o fim da partida alguns companheiros do brasileiro foram até Neymar para saber da sua condição física.

Neymar, que está em sua segunda partida, ficou de fora da última convocação da seleção para os partidas contra Venezuela e Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo justamente pela pouca minutagem em campo. O retorno do brasileiro foi dia 21 de outubro, contra o Al-Ain, também pela Liga dos Campeões da Ásia.