Vojvoda nunca ficou fora do G-10 do Brasileirão como treinador do Fortaleza

Foto: AURÉLIO ALVES Tricolor faz campanha história na Série A 2024

Dentre tantos fatores que fazem de Juan Pablo Vojvoda uma figura emblemática na história do Fortaleza, a consistência está entre as principais. E isso passa, além dos títulos — conquistou pelo menos uma taça em cada temporada no Pici —, pelo desempenho na Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro.

Para o Leão, a Série A ainda contempla outros desafios, como a disparidade financeira, o calendário apertado e a péssima logística. Mesmo em um contexto complicado, Vojvoda se estabeleceu como o segundo treinador mais longevo do futebol brasileiro, atrás apenas de Abel Ferreira, do Palmeiras, e colocou o Tricolor entre os dez melhores da elite nacional em todos os anos à frente do clube.

Logo em sua estreia, em 2021, Vojvoda protagonizou a melhor campanha — até então — em colocação de um clube nordestino na era dos pontos corridos do Brasileirão: foi o quarto lugar daquela edição e garantiu a primeira participação do Fortaleza na Copa Libertadores. Nos anos seguintes, em 2022 e 2023, alcançou a oitava e a décima posições, respectivamente.

Na atual temporada, não será diferente. O argentino estabeleceu um novo recorde de pontuação de um time do Nordeste — ultrapassou o Vitória de 2013 e o Sport de 2015, que somaram 59 pontos — e tem tudo para superar o próprio desempenho de 2021 na posição da tabela. Para isso, o técnico deve contar com um fator padrão de seu trabalho no Tricolor, que são as arrancadas na reta final da Série A.

À exceção de 2021, quando teve um ótimo primeiro turno, mas um recorte final oscilante, nos últimos dois anos o Fortaleza protagonizou sequências positivas no término do Brasileirão. Em 2022, o Leão saiu da lanterna do torneio, posição em que ficou até a 20ª rodada, e alcançou vaga na fase preliminar da Copa Libertadores.

Os 11 jogos finais foram fundamentais para isso. Neste trecho do certame, o clube cearense conquistou sete vitórias, três empates e apenas uma derrota — ou seja, somou 24 dos 33 pontos possíveis. Já em 2023, as últimas três partidas acabaram sendo determinantes para o Leão na briga por uma vaga no principal certame da América do Sul.

Nesta sequência, o Leão venceu todos os três rivais que enfrentou, um deles o Santos, na Vila Belmiro, duelo em que Lucero marcou um gol de quase do meio-campo e decretou o primeiro rebaixamento da história do Peixe. Agora em 2024, o triunfo sobre o Juventude no final de semana traz uma boa perspectiva para os desafios finais no Brasileirão.

Consolidado na terceira posição, o Fortaleza tem a ida à Libertadores praticamente garantida, com 99,97% de chances, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Restando seis confrontos, três em casa e três fora, o Leão também está inserido na briga pelo título, com quatro pontos a menos que o líder Botafogo, que disputa um clássico contra o Vasco hoje, às 21h30min.