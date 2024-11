Ceará precisa melhorar desempenho como visitante para seguir na luta pelo acesso

Foto: Stephan Eilert/Ceará SC Atacante Saulo Mineiro no jogo Ceará x Operário, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série B 2024

Quinto colocado na tabela de classificação da Série B, a apenas dois pontos do G-4, o Ceará tem uma campanha sólida atuando como mandante e terá de melhorar longe de Fortaleza para chegar ao acesso.

Ao todo, o Alvinegro registra sete vitórias consecutivas diante do seu torcedor: contra Novorizontino, Operário-PR, Vila Nova, Brusque, Ponte Preta, Paysandu e Avaí, respectivamente. No recorte, são 13 gols marcados e apenas dois sofridos.

“Conseguirmos sete vitórias seguidas em casa é motivo de orgulho. Nós conseguimos criar uma sinergia muito boa do time com a torcida", destacou o técnico Léo Condé em entrevista pós-vitória diante do Avaí, no último domingo, 3.



Porém, se o desempenho em casa vem empolgando a torcida, o mesmo não pode ser visto em partidas longe dos seus domínios: nos últimos cinco duelos fora de casa, o Vovô foi derrotado em quatro.

A única vitória da equipe de Porangabuçu como visitante no recorte aconteceu diante do Ituano, no último dia 19 de outubro, quando Aylon e Lucas Rian anotaram os gols da virada por 2 a 1. De resto, derrotas para Chapecoense, Coritiba, Sport e Santos.

Ao todo, em 17 duelos fora de casa, o Ceará somou apenas 15 pontos, resultado de quatro triunfos, três empates e 10 derrotas. O aproveitamento é de 29,4%.

Portanto, o foco na reapresentação do elenco, que ocorrerá hoje à tarde, em Porangabuçu, deverá ser apenas um: usar o exemplo do desempenho em casa para jogos fora — principalmente porque dois dos três duelos restantes no certame serão disputados em solo adversário.

Com tempo hábil para preparação, o Vovô vai encarar o Botafogo-SP na próxima terça-feira, 12, em Ribeirão Preto (SP), em mais uma "final" pela Série B.

A intenção de melhorar a performance como visitante pode, inclusive, ser exercida diante da Pantera, que se mostrou um mandante frágil durante toda a Série B, tendo a segunda pior campanha no quesito — fica atrás apenas da Chapecoense.

Até o momento, o time paulista mandou 17 partidas no estádio Santa Cruz e acumulou apenas cinco triunfos, além de oito empates e quatro reveses.

Caso conquiste a vitória, o Ceará conquistará seu terceiro resultado positivo consecutivo e pode até entrar no G-4 da competição a depender de resultados. Após o confronto diante do Botafogo-SP, o Vovô encara América-MG, em casa, e Guarani, fora.