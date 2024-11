Fortaleza se aproxima da marca de 1 milhão de torcedores como mandante pelo 3º ano seguido

Foto: AURÉLIO ALVES Torcida tricolor deve comparecer em bom número contra o Vasco

O Fortaleza se aproxima de mais uma marca importante na temporada de 2024. Diante do Vasco, no próximo sábado, 9, às 19 horas, no Castelão, em partida válida pela 33ª rodada da Série A, o Tricolor do Pici pode ultrapassar a marca de mais de um milhão de torcedores pagantes levados aos estádios neste ano.

O feito, no entanto, não será inédito. Em 2022, o clube ultrapassou o milhão e levou 1.109.068 de torcedores às praças esportivas da Capital. Em 2023, conseguiu superar os números do ano anterior e levou 1.230.612 pagantes aos seus jogos.

Vindo de uma vitória por 3 a 0 sobre o Juventude, fora de casa, na última rodada, o Leão ainda está vivo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro e na cola do Palmeiras, que é o vice-líder, com somente um ponto a mais.

Ao O POVO, Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, enfatizou que os números comprovam que a torcida tricolor é a "mais presente do Nordeste" nos últimos anos em questão de frequência no Castelão e no PV.

"Esse número comprova que nós somos a torcida mais presente do Nordeste nos últimos anos pela frequência. Não é um ano específico, não é por uma situação específica, pontual, mas sim pelo apoio de fato do torcedor, que se faz presente no estádio. E atingir esse número é muito simbólico, e é um número real, um número factual", disse.

"Mostra o quanto o torcedor do Fortaleza tem apoiado a equipe, tem chegado junto, tem participado nessas temporadas. E isso é um fator importantíssimo para o rendimento dentro de campo. Esse ano somos o único time invicto dentro de casa, com uma pontuação considerável dentro do campeonato", concluiu o dirigente.

Faltando seis partidas para serem disputadas — sendo três destas como mandante —, o Leão vive também a expectativa de garantir matematicamente a vaga na Copa Libertadores de 2025, chegando à terceira participação no maior torneio do continente.

Contra o Vasco, a ideia é encher o Gigante da Boa Vista e, para impulsionar o torcedor, a diretoria do Fortaleza lançou uma promoção: os acompanhantes dos sócios-torcedores poderão comprar um ingresso para o setor Superior Sul por R$ 25 (meia-entrada) ou R$ 50 (inteira).

Com Mateus Moura