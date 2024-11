Rivais regionais, Ceará e Sport devem protagonizar disputa por vaga na Série A

Foto: Paulo Paiva / Sport Recife Vovô de Rafael Ramos trava disputa com o Sport de Barletta

O encerramento da 35ª rodada da Série B, na noite da última terça-feira, 5, encaminhou uma disputa entre Ceará e Sport por uma vaga na elite do futebol brasileiro em 2025.

Rivais históricos no âmbito nordestino, as equipes agora terão que travar um duelo — mesmo sem se enfrentar — visando o acesso ao final da temporada. Tal cenário ocorre após Novorizontino e Mirassol, segundo e terceiro colocados, respectivamente, manterem cinco pontos de vantagem para o Alvinegro, que é quinto lugar.

Já o Leão pernambucano foi derrotado pelo Operário-PR e viu a diferença para o time cearense cair para apenas dois pontos. Questionado se o Rubro-Negro é o principal concorrente pelo acesso na reta final da Segundona, o lateral-direito Rafael Ramos, do Ceará, foi enfático ao dizer que o Vovô mira, sim, o Sport.

"Neste momento, temos que considerar (o Sport) como adversário direto, no caso, porque é a equipe que está mais perto. Queremos ultrapassar primeiro o quarto lugar e, se conseguirmos chegar mais além, ultrapassar o terceiro e o segundo", comentou o camisa 6 em entrevista coletiva concedida ontem, em Porangabuçu.

O defensor português ainda afirmou que não importa quem será o concorrente, e sim se o Vovô vai estar entre os quatro clubes classificados à elite.

"(Sport) é a equipe que miramos agora. Temos que tentar ultrapassar. Tem essa questão da rivalidade, mas eu quero é o acesso. Não importa quem fica, se é o Sport, o Mirassol, o Novorizontino ou o Santos. Quero o acesso para nós, para o Ceará, é o mais importante", completou.

Dos times citados por Rafael, o Santos é quem está mais "tranquilo" em relação ao acesso. Líder, com 65 pontos, o Peixe tem oito pontos de vantagem para o Vovô e acumula 99,9% de chance de conquistar a vaga para a Série A de 2025.



Novorizontino e Mirassol, por sua vez, somam 63 e 62 pontos, respectivamente. Até o início da 35ª rodada, eram alvos claros do Vovô, mas, por vencerem os jogos e manterem uma distância considerável, encaminharam suas situações.

Portanto, o principal foco realmente virou o Sport. Com 76,6% de chance de acesso, o Leão da Ilha ainda enfrenta Chapecoense, Ponte Preta e Santos. Destes jogos, dois em casa, contra o Verdão e o Peixe, e um fora, diante da Macaca.

Já o Alvinegro de Porangabuçu enfrenta Botafogo-SP, América-MG e Guarani, em ordem. Nos duelos, o Ceará precisará somar pontos como visitante contra Pantera e Bugre e reafirmar sua força no Castelão ante o Coelho. Atualmente, a equipe comandada por Léo Condé tem 26% de chance de disputar a Série A do próximo ano, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

É válido ressaltar que uma entrada no G-4, que antes parecia distante, pode acontecer já na 36ª rodada. Para isso, o Ceará precisa vencer o Botafogo-SP e torcer para que o Sport não vença a Chape.

Ceará promete premiação milionária aos jogadores por acesso e antecipa 13º de funcionários

A diretoria do Ceará acertou uma premiação milionária ao elenco alvinegro caso o tão sonhado acesso à Série A seja conquistado, apurou O POVO. Além disso, o clube também antecipou a primeira parcela do 13º salário de todos os funcionários.

A medida foi tomada após o Alvinegro de Porangabuçu receber mais uma quantia da Liga Forte União (LFU) pela venda de um percentual dos direitos de transmissão. Os valores são mantidos em sigilo.

Leia mais A três rodadas do fim da Série B, Ceará tem 26% de chance de acesso para Série A

Ceará sai fortalecido de rodada, fica a 2 pontos do G-4 e mira Sport na briga por acesso

Ceará detém os cinco maiores públicos da Série B 2024; veja ranking Sobre o assunto A três rodadas do fim da Série B, Ceará tem 26% de chance de acesso para Série A

Ceará sai fortalecido de rodada, fica a 2 pontos do G-4 e mira Sport na briga por acesso

Ceará detém os cinco maiores públicos da Série B 2024; veja ranking

Conforme apurou a reportagem, a cúpula alvinegra já tinha um valor estipulado para premiação em caso de acesso. Porém, com o novo pagamento da LFU, foi decidido que a quantia seria aumentada. Elenco e estafe — comissão e profissionais do futebol — aprovaram as cifras oferecidas.

Ademais, outra ação da diretoria foi dobrar o "bicho" (premiação) que os jogadores recebem após cada vitória nesta reta final da Segundona.

Quinto colocado na Série B, com 57 pontos, o Ceará pode entrar no G-4 já na próxima rodada. Para isso, precisa vencer o Botafogo-SP, fora de casa, e torcer para que o Sport não vença a Chapecoense. O time pernambucano é o quinto lugar, com 59 pontos somados.