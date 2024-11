Tinga valoriza campanha do Fortaleza na Série A, mas reconhece: "O torcedor quer ser campeão"

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Tinga conta com apoio da torcida tricolor diante do Vasco

A 32ª rodada do Brasileirão teve dois cenários para o Fortaleza: encurtou a distância para o vice-líder Palmeiras, mas se manteve a sete pontos de diferença para o líder Botafogo. Em entrevista coletiva, o lateral-direito Tinga falou sobre a disputa pela segunda colocação da competição e destacou a importância, mas ressaltou que o torcedor “quer ser campeão”.



“Depende muito. Se chegar na última rodada e a gente precisar ganhar para ser campeão, perder e ser vice, o torcedor não vai ficar feliz. A gente tem que valorizar ao máximo a segunda colocação, mas o torcedor quer ser campeão”, ponderou o ídolo do clube.



No embate entre Fortaleza e Palmeiras, o Tricolor do Pici tem 60 pontos somados, enquanto o Alviverde contabiliza 61. Apesar da distância para o Botafogo ser relevante, o lateral-direito enfatizou que é preciso “viver o momento” e fazer o melhor nos seis jogos restantes. O jogador do Leão utilizou as temporadas anteriores, em que o clube protagonizou arrancadas na reta final, como exemplo.

“Eu sei da importância que é chegar à vice-liderança, mas temos que viver o momento. Temos seis jogos. Nas últimas temporadas, o Fortaleza sempre conseguiu engatar vitórias (na reta final). Então temos que pegar isso como aprendizado. Final de campeonato é difícil”, disse o camisa 2.



“Precisamos focar jogo a jogo e, lá no final, a gente vê o que pode conquistar. Se fizermos o nosso melhor e conquistarmos as seis vitórias, vamos ver se alcançamos o título, ou o segundo, o terceiro lugar. É fazer o nosso melhor para termos o sentimento de dever cumprido”, concluiu.

O primeiro dos seis duelos que o Tricolor terá será contra o Vasco, no próximo sábado, 9, na Arena Castelão, local em que o time cearense não perdeu um jogo sequer na atual edição do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, Tinga espera casa cheia — segundo parcial divulgada ontem, mais de 30 mil tricolores já estão confirmados.

“Os três pontos contra o Flamengo são os mesmos contra o Vasco. Então temos sempre que pensar no próximo jogo, dar a maior importância e fazer o máximo para conseguir os três pontos. Continuar invicto (como mandante) é muito importante. É difícil, mas agora temos mais três jogos em casa, e eu sei do apoio do nosso torcedor, que é fundamental. Com certeza vão ter 50 mil pessoas nos apoiando e incentivando”, enfatizou.