Protagonista na reta final, Pulga pode igualar feitos de Arthur Cabral e Vina no Ceará

Foto: AURÉLIO ALVES Erick Pulga já marcou 21 gols pelo Vovô em 2024

Principal nome do Ceará na temporada, o atacante Erick Pulga é a grande esperança de gols da torcida nesta reta final da Série B, em que o clube luta pelo acesso. A expectativa, por sinal, vem sendo correspondida à altura.

O camisa 16 balançou as redes nos dois últimos jogos. Diante do Paysandu, no dia 26 de outubro, ele mostrou seu poder de decisão e foi o responsável por marcar o tento da vitória do Vovô por 2 a 1. Já no último domingo, 3, abriu o placar do triunfo por 2 a 0 ante o Avaí.

Com os gols, o ponta se consolidou como uma das principais peças do Alvinegro na briga uma por uma vaga no G-4. Atualmente, a distância do time de Porangabuçu para o quarto colocado, Sport, é de apenas dois pontos.

Caso siga sendo protagonista da equipe, Pulga poderá, além de ajudar o time no principal objetivo do ano, alcançar feitos marcantes com a camisa alvinegra.

Ao todo, ele soma 21 tentos pelo Ceará no ano e tem boas chances de se tornar o maior artilheiro do clube desde 2018. Naquele ano, Arthur Cabral, que hoje defende o Benfica, de Portugal, balançou as redes 24 vezes.

Além do "Rei", o destaque do Ceará também pode igualar ou superar a temporada de 2021 do meio-campista Vina, que marcou 23 tentos e foi protagonista naquele ano. Recentemente, o ex-camisa 29 enalteceu o possível feito de Pulga e manifestou torcida pelo ponta.

"Torço pra você passar, ser o artilheiro da competição e com o acesso! A torcida aqui da Arábia é grande! Como um bom cearense fala: vai dar certo! Beijo meu amigo. Deus abençoe", escreveu Vina nas redes sociais.

Respaldado por atletas marcantes, torcida e comissão técnica, o jogador de 24 anos vai tentar ser decisivo mais uma vez na próxima terça-feira, 12, diante do Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

No duelo, o Ceará entrará em campo podendo chegar ao G-4 da Segundona, já que o Sport joga no domingo, 10, diante da Chapecoense, e, em caso de tropeço rubro-negro, o Vovô dependeria apenas de si para ocupar uma das vagas da zona de acesso.

Atualmente, a chance do Alvinegro de Porangabuçu disputar o Brasileirão em 2025 é de 26%, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).