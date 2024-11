Vojvoda, renovação e encontro com Messi: Rossetto, do Fortaleza, abre o jogo

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 07-11-2024: Entrevista com Matheus Rossetto, volante do time Fortaleza. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

Matheus Rossetto chegou ao Fortaleza nesta temporada e o período, embora curto, foi o suficiente para o volante se encantar com o trabalho de Juan Pablo Vojvoda. Em entrevista exclusiva ao O POVO, ontem, o meio-campista do Leão contou que o treinador teve papel importante em sua vinda ao clube e que o “ensinou a ver o futebol de outra maneira”.

“Não é normal um treinador ficar esse tempo todo no clube como o Vojvoda está aqui (no Fortaleza). E isso chamou muito a minha atenção na minha vinda. É um cara que eu até comento com os meninos (jogadores do elenco), me ensinou a ver o futebol de outra maneira. Não é apenas qualidade, é tudo. É competir. É ter sua qualidade, saber o que fazer na parte tática, mas também competir”, contou.

A mentalidade de competir independentemente do momento da partida ou minutagem que terá foi um dos principais fatores de aprendizado para Rossetto com Vojvoda no dia a dia. O camisa 16 avaliou o argentino, ainda, como o “mais top” que já trabalhou na carreira.

“Competir os 90 minutos. Noventa ou dez minutos. Às vezes você está no banco de reserva e entra faltando cinco ou dez minutos, tem que aproveitar o momento. Às vezes cinco ou dez minutos mudam uma partida. Com certeza ele está no meu top-3 de treinadores que mudaram meu modo de pensar. Por enquanto, ele está sendo o mais top”, concluiu.

Antes de chegar ao Fortaleza, Matheus Rossetto esteve por quatro temporadas na MLS, onde teve a oportunidade de enfrentar, para ele, o segundo maior jogador da história: Lionel Messi. O meia do Leão relembrou o encontro "por acaso" com o argentino e a reação inusitada que teve.



Na partida, que aconteceu no dia 25 de julho de 2023, pela Leagues Cup, Messi anotou dois dos quatro gols da vitória do Miami. O meia do Tricolor do Pici foi titular pelo Atlanta na derrota, assim como Thiago Almada, atualmente atleta do Botafogo — os dois, inclusive, são grandes amigos.

“Não consegui (tirar foto com Messi), porque é muito difícil. Na hora do aquecimento, saí do vestiário e vi que tinha uma pessoa do meu lado. Pensei: 'Pô, deve ser qualquer outra pessoa, segurança ou algo assim'. Mas era o Messi. Quando olhei para ele, ele começou a me encarar. Fiquei três segundos olhando nos olhos dele e não saiu nenhuma palavra da minha boca. Não estava acreditando que era ele. Não consegui chegar perto dele depois, mas tem algumas fotos do jogo”, contou, enquanto gesticulava, refazendo a cena.



Com contrato até o fim da temporada, Rossetto tem convivido corriqueiramente com o questionamento: seguirá ou não no Fortaleza em 2025? O meia cravou que quer continuar e disse que em breve o desfecho será revelado.



"Eu quero ficar, né? Mas eu não estou colocando muito foco nisso, sabe? Eu estou colocando mais foco para dentro de campo, no treinamento. Se eu pensar muito nisso, eu sei como eu sou, vou começar a perder o foco. Eu até converso com o Marcelo (Paz, CEO do SAF): 'Vamos fazer assim que está indo bem'. Isso (a renovação) é um detalhe mais tranquilo de se resolver. Logo, logo vocês vão saber sobre o Rossetto em 2025", finalizou.

Fortaleza está a uma vitória de carimbar ida à Libertadores 2025; entenda

Consolidado no G-4 da Série A, o Fortaleza tem a situação muito bem encaminhada para garantir vaga na Copa Libertadores de 2025. A confirmação do Tricolor no maior torneio do continente, inclusive, pode acontecer já na 33ª rodada, uma vez que alguns fatores favoráveis se concretizaram.

Além da necessidade de derrotar o Vasco amanhã, na Arena Castelão — onde o Leão do Pici está invicto no Campeonato Brasileiro —, pelo menos dois de três cenários tinham que ocorrer para que os comandados de Juan Pablo Vojvoda alcançassem, de forma antecipada, a ida à Libertadores, que engloba tanto a fase preliminar quanto a fase direta, vale ressaltar.

Os cenários eram o Atlético-MG (10º) não vencer o Atlético-GO (20º); o Cruzeiro (8º) somar, no máximo, três pontos nas partidas contra Flamengo e Criciúma, como mandante; e o Bahia (7º) não vencer o Juventude no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), amanhã.

Na noite da última quarta-feira, 6, duas equipes envolvidas na "matemática" do Fortaleza entraram em campo, e os resultados foram favoráveis. O Atlético-MG perdeu por 1 a 0 para o Atlético-GO, que é o lanterna do torneio. O Cruzeiro, no Independência, sofreu revés para o Flamengo, também por 1 a 0. Assim, dois dos três pré-requisitos paralelos à vitória do Fortaleza aconteceram.

Fortaleza caminha para terceira participação na Copa Libertadores

Portanto, caso o Leão do Pici vença o Vasco e confirme vaga na Copa Libertadores de 2025, será a terceira participação do time cearense no torneio. Na temporada de 2022, disputou a fase de grupos na chave com River Plate-ARG, Colo-Colo-CHI e Alianza Lima-PER, e conseguiu avançar às oitavas de final, etapa em que foi eliminado pelo Estudiantes-ARG.

No ano passado, o Leão voltou à competição, mas desta vez partindo da fase preliminar. O Leão acabou eliminado pelo Cerro Porteño-PAR e não conseguiu chegar à etapa principal, mas ganhou vaga na Copa Sul-Americana, competição na qual foi finalista – perdeu para a LDU-EQU na decisão realizada no Uruguai.