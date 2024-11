Ceará e Fortaleza fazem Clássico-Rainha pela penúltima rodada do Cearense Feminino

Foto: Gabriel Silva/CearaSC.com Ceará e Fortaleza disputam novo Clássico-Rainha pelo Campeonato Cearense Feminino

Pela terceira rodada do Campeonato Cearense Feminino, Ceará e Fortaleza entram em campo para a disputa de mais um Clássico-Rainha, hoje, a partir das 9h30min, na Cidade Vozão, em Itaitinga, região metropolitana da Capital.

No duelo, as Leoas apenas cumprem tabela, uma vez que já estão classificados à próxima fase. As alvinegras, por sua vez, ainda buscam vaga para seguir defendendo o título que conquistaram na temporada de 2023.

Na segunda rodada, os rivais estiveram frente a frente, com as tricolores levando melhor por 3 a 0, no último dia 31. Os gols da partida foram marcados por Tainá, Beea e Natália.

Após o embate, o Tricolor consolidou uma campanha segura e marcada por goleadas contra o The Blessed: a primeira pelo placar de 11 a 0, e a segunda, por 12 a 0.

Dos 26 gols anotados pelo Fortaleza, seis foram anotados por Beea, que comentou sobre a expectativa para enfrentar as maiores rivais.

"Sabemos a importância de um clássico. Temos que continuar no mesmo ritmo, mas sempre com os pés no chão, pensando jogo a jogo para conquistar, primeiro de tudo a classificação para seguir até a final".

No lado alvinegro, o técnico Erivelton Viana sabe da importância e necessidade de vitória. Até agora, o Ceará triunfou apenas uma vez, ainda na estreia, quando bateu o The Blessed por 7 a 0. Depois foi derrotado pelas Leoas e ainda enfrentará o mesmo The Blessed na partida derradeira.

"A preparação foi voltada para corrigir os erros que cometemos no primeiro jogo contra o Fortaleza. Eles têm uma equipe pronta, com um trabalho desde a A2. Quando se erra contra uma equipe de qualidade, se paga um preço alto, foi o que aconteceu, nós erramos muito, principalmente defensivamente. Aprimoramos também algumas situações na fase ofensiva", pontou o comandante.