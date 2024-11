Fortaleza recebe Vasco no Castelão em "jogo do milhão" para garantir Libertadores

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Martínez deve ser titular no meio-campo do Leão mais uma vez

Com clima de “vingança” e expectativa de casa cheia, o Fortaleza recebe o Vasco na Arena Castelão, hoje, às 19 horas, pela 33ª rodada da Série A. A partida, além da importância na briga pelo topo da tabela, representa elementos simbólicos para o Tricolor do Pici.

O primeiro é a possibilidade de o Leão confirmar, de forma antecipada, a vaga na Copa Libertadores de 2025. Para isso, o escrete vermelho-azul-e-branco precisa de uma vitória sobre o Cruzmaltino. Caso a conquiste, o time cearense garantirá sua terceira participação no maior torneio do continente — as outras ocorreram em 2022 e 2023.

Outro marco importante é a chance de o Fortaleza alcançar a marca de um milhão de pagantes em jogos do clube na temporada, assim como nos últimos dois anos. De acordo com a parcial divulgada ontem pelo Leão, mais de 40 mil torcedores estão confirmados na arquibancada do Gigante da Boa Vista para acompanhar o duelo, número suficiente para alcançar o feito.

Em relação ao Brasileiro, o duelo contra o Vasco é fundamental para o Tricolor se manter na briga pelo título. Na terceira posição, o Leão precisa vencer para não correr o risco de ficar a dez pontos do líder Botafogo, cenário que pode se concretizar em caso de tropeço do clube cearense e vitória do Glorioso, que enfrenta o Cuiabá no Nilton Santos.

Rival do Fortaleza, o Cruzmaltino tenta se estabelecer na primeira página da tabela, mas tem oscilado na competição, na qual ocupa o nono lugar, com 43 pontos. Na última rodada, a equipe carioca sofreu uma dura derrota no clássico contra o Botafogo, por 3 a 0, e chegou ao sexto jogo consecutivo sem vitória como visitante — o Leão, por outro lado, está invicto como mandante na Série A.

“Os três pontos contra o Flamengo são os mesmos contra o Vasco. Então, temos sempre que pensar no próximo jogo, dar a maior importância e fazer o máximo para conseguir os três pontos. Continuar invicto (como mandante) é muito importante. É difícil, mas agora temos mais três jogos em casa, e eu sei do apoio do nosso torcedor, que é fundamental. Com certeza vão ter 50 mil pessoas nos apoiando e incentivando”, destacou o lateral-direito Tinga, do Fortaleza.

O clima de “vingança” por parte do Fortaleza se deve aos encontros com o Vasco nesta temporada, três no total. Em nenhuma das ocasiões o Tricolor conseguiu a vitória: derrota no primeiro turno do Brasileirão e eliminação na terceira fase da Copa do Brasil nos pênaltis, após empates nos jogos de ida e volta.

Para a partida, o técnico do Vasco, Rafael Paiva, não contará com o francês Payet por questões físicas. O zagueiro João Victor, suspenso, e os atacantes David e Adson, lesionados, são outros desfalques. Em contrapartida, o meia-atacante Philippe Coutinho volta a ser opção e deve ter minutagem no jogo.

Pelo lado do Fortaleza, Vojvoda conta com o retorno do volante Lucas Sasha, recuperado de lesão. Sem jogador suspenso, as únicas ausências são de atletas no departamento médico: o volante Pedro Augusto e o zagueiro Cardona.

Fortaleza x Vasco: ficha técnica

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi e Mancuso (Bruno Pacheco); Hércules, Matheus Rossetto e Martínez; Moisés, Lucero e Marinho. Téc: Vojvoda

Vasco

4-2-3-1: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura e Mateus Carvalho; Maxime Dominguez, Puma Rodríguez e Emerson Rodríguez; Vegetti. Téc: Rafael Paiva

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 9/11/2024

Horário: 19 horas

Árbitro: Lucas Paulo Torezin/PR

Assistentes: Bruno Boschilia-Fifa/PR e Rafael Trombeta/PR

VAR: Rafael Traci/SC

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO