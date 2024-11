Secretário explica plano para preservar gramado do Castelão em show de Caetano e Bethânia

Foto: Gabriel Silva / Ceará SC Castelão receberá show no dia 16 deste mês

O imbróglio envolvendo o choque de datas entre Ceará x América-MG e o show de Caetano Veloso e Maria Bethânia resultou em um adiamento do jogo do Vovô. Contudo, a condição do gramado ainda seguiu em debate para a partida que ocorrerá no próximo dia 18, apenas dois dias após o show.

Em entrevista ao programa Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN, ontem, o secretário de Esportes do Estado do Ceará, Rogério Pinheiro, prometeu uma nova tecnologia para proteger o campo de jogo, ponderando que o evento foi marcado ainda no primeiro semestre, enquanto o jogo havia sido antecipado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em outubro.

"O show está fechado desde abril, com uma data Fifa fechada para novembro. Não havia nenhuma previsão de jogo nesse período. Não havia nenhum jogo entre os dias 11 e 19. O Ceará iria jogar fora do Estado nesse período. Infelizmente, a Confederação Brasileira (CBF) mudou os jogos", ponderou o secretário

Segundo o responsável pela pasta, será utilizado um easyfloor (piso fácil, na tradução livre do inglês) diferente do padrão. Pensando na recente tecnologia de iluminação artificial do gramado, as placas serão translúcidas. O show acontece no próximo sábado, 16, com início às 21 horas, enquanto o jogo do Ceará ocorre após pouco menos de 50 horas depois, às 21h45min da segunda-feira.

"Com relação ao show, toda a área do gramado vai ser protegida por uma estrutura chamada easyfloor, uma estrutura de plástico, como se fosse um quebra-cabeça, e nós estamos inovando. O que será utilizado nesse show é translúcido, onde a luz consegue atravessar a estrutura plástica e tem um impacto mínimo no gramado", explicou Rogério Pinheiro.

No momento do apito inicial para a penúltima rodada da Série B de 2024, em jogo decisivo para o Ceará, a torcida, que deve lotar o Castelão, pode perceber alguns pontos do gramado com coloração diferente do padrão, algo previsto pela Sesporte.

"Em alguns espaços onde a luz não vai conseguir ultrapassar esse piso, que é na área de palco e algumas torres de TV e de som, pode ser que ele fique um pouco amarelado, mas a gente já está prevendo isso dentro da nossa organização", completou Rogério.

Biometria facial no Castelão

Na entrevista exclusiva, o responsável pela Sesporte também falou sobre o avanço da implementação da biometria facial na Arena Castelão, medida exigida pela Lei Geral do Esporte. Segundo Rogério Pinheiro, o processo de implementação da biometria facial já está em fase avançada, com o planejamento e a licitação de equipamentos concluídos.

“Esse trabalho (implementação da biometria facial) não é de agora, já faz mais de dois anos. Aliás, nosso trabalho é anterior à exigência da nova Lei Geral do Esporte. Já fizemos vários testes e ensaios no Castelão. Em termos de planejamento, o processo está totalmente concluído”, relatou.

“Nosso trabalho visa aproveitar o legado da Copa de 2014, ou seja, vamos aproveitar todos os equipamentos existentes, como câmera e catracas. Faremos atualização de softwares para o reconhecimento facial e algumas adaptações”, finalizou Rogério Pinheiro.

Com Lara Santos/Especial para O POVO