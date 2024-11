Fortaleza bate o Vasco no Castelão e garante vaga na Libertadores 2025

Foto: João Moura/Fortaleza EC Emmanuel Martínez, volante do Fortaleza, comemora gol marcado diante do Vasco

O Fortaleza está matematicamente classificado à Libertadores 2025. Na noite de ontem, 9, o Leão do Pici alegrou 45.271 torcedores presentes na Arena Castelão ao vencer o Vasco por 3 a 0 e garantir vaga no principal torneio de clubes do continente. Os gols leoninos no duelo foram marcados por Martínez, Breno Lopes e Kayzer.

Diante de um estádio lotado, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda iniciou a partida mostrando que almejava os três pontos. Com maior volume ofensivo em relação aos cariocas, o Tricolor concentrou suas primeiras jogadas no lado direito do campo, com Tinga e Marinho.

Aos 11, a equipe leonina assustou pela primeira vez com Mancuso, que finalizou de esquerda, mas a bola foi para fora. No lance seguinte, o domínio tricolor deu resultado. Após chapéu em Lucas Piton, Tinga avançou e cruzou na cabeça de Martínez, que estufou as redes e fez a torcida festejar.

Depois do tento assinalado pelo Tricolor de Aço, o Vasco iniciou uma reação e obteve maior controle da posse de bola. O time cearense, por sua vez, preferiu não ir para a "trocação" e aguardou o adversário.

Por isso, aos 22, Galdames chutou forte de fora da área, mas João Ricardo fez boa defesa e evitou o gol de empate. Nos minutos seguintes, a partida ficou concentrada no meio-campo e nenhum dos times conseguiu se sobressair ofensivamente.

Porém, antes do fim da primeira etapa, Marinho ainda conseguiu construir uma jogada individual. Na ocasião, no entanto, Léo Jardim impediu mais um tento do Fortaleza.

No segundo tempo, o técnico Rafael Paiva, do Vasco, promoveu alterações visando uma maior agressividade da equipe. E, inicialmente, a estratégia deu certo. Aos 3, Rayan invadiu a área e escolheu tocar para Vegetti mesmo em posição de finalizar. No lance, a defesa tricolor afastou o perigo.

Depois foi a vez de Vegetti vacilar. Em contra-ataque, o centroavante tentou tocar para o próprio Rayan, mas escorregou e perdeu a oportunidade.

Após chances desperdiçadas, o time carioca viu o Leão crescer no jogo. A equipe de Vojvoda, inclusive, chegou a balançar as redes com Breno Lopes, mas o atacante estava impedido.

Mesmo com o gol anulado, a equipe seguiu pressionando e conseguiu ampliar o placar aos 33 com o próprio Breno Lopes. Em jogada individual, o ponta driblou Maicon e finalizou cruzado para marcar o segundo tento do Leão.

Confortável e com um pé na Libertadores, o Fortaleza ainda marcou seu terceiro gol com Renato Kayzer para dar números finais ao duelo.

Além da vaga continental, com o resultado, o Leão do Pici segue na terceira colocação na tabela com 63 pontos somados, um atrás do vice Palmeiras e cinco do líder Botafogo. O próximo duelo do Tricolor será no dia 20, sexta-feira, diante do Fluminense, fora de casa.