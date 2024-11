Fortaleza vence Clássico-Rainha contra o Ceará e mantém 100% no Cearense Feminino

Foto: João Moura / Fortaleza EC Fortaleza superou o Ceará por 3 a 0 na 5ª rodada do Campeonato Cearense de futebol feminino no sábado, 9 de novembro de 2024

Em manhã de clássico, neste sábado, 9, o Fortaleza conquistou mais uma vitória no Campeonato Cearense de Futebol Feminino ao vencer o Ceará por 3 a 0 no estádio Franzé Moraes, em Itaitinga. Bea, Tainá e Pissaia marcaram os gols que garantiram o triunfo das Leoninas, consolidando a liderança isolada da equipe tricolor e mantendo a invencibilidade na competição.

Desde o início da partida, o Fortaleza se mostrou superior, controlando a posse e arriscando jogadas no ataque. Com uma postura ofensiva, o Tricolor encontrou seu primeiro gol aos 20 minutos, quando Bea acertou um chute preciso de fora da área, colocando a bola no ângulo e abrindo o placar.

Após o gol, o Ceará tentou reagir, com destaque para Paulinha, que buscou escapar em velocidade, sofrendo algumas faltas das defensoras leoninas. Mesmo com tentativas em bolas paradas, porém, a equipe alvinegra encontrou dificuldades em finalizar com precisão.

Na segunda etapa, o Fortaleza retornou com ainda mais intensidade. Logo aos 2 minutos, em uma jogada trabalhada pela direita, Isabella cruzou para Tainá, que cabeceou para marcar o segundo gol tricolor. O Ceará sentiu o golpe, e as Leoninas aproveitaram a oportunidade. Pouco depois, a camisa 20, Pissaia, aproveitou os espaços deixados pela defesa alvinegra e, em um contra-ataque rápido, finalizou para marcar o terceiro e fechar o placar.

Essa vitória representa a quarta consecutiva para o Fortaleza no campeonato, mantendo o time invicto e já classificado para a próxima fase. A equipe treinada por Erandir Feitosa apresenta números expressivos na competição, com 29 gols marcados e nenhum sofrido, comprovando o equilíbrio entre ataque e defesa.

Para o Ceará, a derrota deixa o time em situação de alerta, com apenas três pontos em três jogos. A equipe alvinegra precisa vencer a próxima partida para garantir a classificação para a fase de mata-mata.

Agora o Ceará se prepara para encarar o The Blessed na próxima quarta-feira, 13, em busca de se garantir na competição, que oferece uma vaga na Copa do Brasil Feminino de 2025. Participam do torneio ainda as equipes R4, Crato e Juasal.