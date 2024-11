Acesso entregue de bandeja ao Ceará: resta aproveitar

Foto: Aurélio Alves Aylon e Erick Pulga comemoram gol contra Vila Nova pela Série B 2024

A chance de acesso está quicando na linha do gol para o Ceará empurrar para o fundo das redes. Com a faca e o queijo na mão, o Alvinegro está a uma vitória de entrar no G-4, restando três rodadas para o fim da Série B do Campeonato Brasileiro.

Para que essa possibilidade surgisse na 36ª rodada, quando o Ceará enfrenta o Botafogo-SP em Ribeirão Preto nesta terça-feira, dia 12, o Sport precisava empatar ou perder para a Chapecoense em plena Ilha do Retiro, no Recife. Pois bem, o improvável tropeço do time pernambucano em casa aconteceu.

Ainda melhor para o Ceará, outros dois concorrentes diretos na briga pelo G-4, Mirassol e Novorizontino, também tropeçaram na rodada.

Leia mais Sport tropeça e Ceará depende de uma vitória para entrar no G-4 da Série B

Ceará embarca para jogo decisivo contra o Botafogo-SP na Série B

Richardson avalia "vantagem" do Ceará jogar após concorrentes na rodada: "Vamos acompanhar" Sobre o assunto Sport tropeça e Ceará depende de uma vitória para entrar no G-4 da Série B

Ceará embarca para jogo decisivo contra o Botafogo-SP na Série B

Richardson avalia "vantagem" do Ceará jogar após concorrentes na rodada: "Vamos acompanhar"

Caso o Alvinegro supere os paulistas na Arena NicNet, passará a depender exclusivamente de si nos dois jogos finais, contra o América-MG e o Guarani-SP.

É claro que todo esse cenário é desenhado pelo "se". A equipe comandada por Léo Condé precisa entrar extremamente concentrada, atenta a todos os lances e com máxima entrega dos jogadores. Um acesso se conquista nos detalhes. E um pouco de "sorte" também é bem-vinda.

O próprio Sport, principal concorrente do Vovô na briga pelo acesso, serve como exemplo. O Rubro-Negro, franco favorito em casa diante da Chapecoense, que luta contra o rebaixamento, falhou em um momento decisivo. Foi um empate doloroso para a torcida pernambucana, que viu seu time sair na frente e sofrer o empate na reta final da partida.

O Ceará também entra como favorito no confronto pelo momento e pela situação de tabela. Enquanto o Alvinegro briga pelo acesso, o Botafogo-SP luta para permanecer na Segundona. Embora o escrete do Porangabuçu tenha um desempenho aquém como visitante, a Pantera paulista tem o terceiro pior aproveitamento como mandante da Série B de 2024.

O Vovô falhou em outros momentos decisivos nesta Série B, quando teve chances de entrar no G-4. Por isso, o sentimento do torcedor alvinegro é um misto de confiança e receio.

A trajetória do Ceará foi marcada por altos e baixos na competição. É verdade que poderia ter construído um caminho mais tranquilo rumo ao acesso, caso não tivesse decepcionado nas “horas H”. Por outro lado, a chance que agora se desenha é fruto do trabalho e dos ajustes realizados pelo elenco e pela comissão técnica. Em nenhum momento, o time baixou a cabeça ou deixou de acreditar no sonho do acesso.