Fortaleza BC recebe Paulistano buscando encerrar sequência negativa no NBB

Foto: Wilian Oliveira / Paulistano Fortaleza BC e Paulistano se enfretaram na noite desta quinta-feira, 10, em jogo válido pela temporada 2021/2022 do NBB

Passado o revés para o Minas Tênis Clube na última rodada do Novo Basquete Brasil (NBB), o Fortaleza Basquete Cearense entra em quadra novamente nesta segunda-feira, 11, para enfrentar o Club Athletico Paulistano. As equipes se enfrentam às 19h30min, no ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO), em partida válida pela 6ª rodada do NBB.

Sem vencer há sete partidas, o Carcalaion passa por um momento delicado na competição, sendo o atual lanterna, com apenas nove pontos somados e 12,5% de aproveitamento. A primeira e única vitória da equipe foi na estreia do certame, quando superou o Caxias do Sul por 76 a 68 no CFO. Desde então, o time cearense tem amargado duras derrotas dentro e fora de casa.

Diante do Paulistano, que vive um início de temporada regular, o Fortaleza BC tentará encerrar a sequência negativa. Décimo quarto colocado entre os 18 times, o rival histórico do Carcalaion conta com três vitórias e cinco derrotas na atual temporada, somando 37,5% de aproveitamento. Tendo vencido o São José por 75 a 62 na última rodada, o Paulistano chega com confiança para enfrentar o Tricolor.



Apenas dois dias após enfrentar o Paulistano, o Fortaleza BC terá um duro confronto contra o São Paulo, atual quinto colocado na competição. Logo, a recuperação no certame se torna ainda mais necessária para o Tricolor.

Contando com o apoio da torcida para os duelos, o Carcalaion está vendendo os ingressos com entrada solidária, bastando levar um quilo de alimento não perecível. A entrada para o setor arquibancada custa R$ 10, enquanto o valor para o setor VIP é de R$ 60. A compra de ingressos pode ser feita de forma virtual pelo site Bilheteria Virtual ou presencialmente na Carcalaion Store, localizada no Shopping Del Paseo.