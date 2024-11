Sport tropeça e Ceará depende de uma vitória para entrar no G-4 da Série B

Foto: Paulo Paiva/Press Foto Club Sport empatou em 1 a 1 com a Chapecoense na Ilha do Retiro

O Ceará se mantém vivo na briga pelo G-4 da Série B após o empate do Sport por 1 a 1 com a Chapecoense na Ilha do Retiro, na noite deste domingo, 10. O tropeço da equipe pernambucana deixa o Ceará com a chance de alcançar a zona de classificação para a Série A, caso vença o Botafogo-SP na próxima terça-feira, 12.

O Vovô, com 57 pontos, está agora a apenas três do Sport, que possui 60 pontos. Uma vitória alvinegra empata a pontuação com o Sport, mas, com uma vitória a mais, o Ceará assume o quarto lugar na tabela.

Agora, o time alvinegro encara o Botafogo-SP, terceiro pior mandante da Série B, em um confronto que pode ser decisivo para seu destino na competição. Em seus domínios, a equipe paulista venceu apenas cinco dos 17 jogos, o que pode representar uma oportunidade para o Vovô consolidar sua posição entre os quatro primeiros colocados.

Os cearenses precisam superar o desempenho como visitante aquém ao longo da Série B. Em 17 confrontos sob esta condição, a equipe do Porangabuçu venceu apenas quatro rivais e tem 29,4% de aproveitamento.

O Vovô chega para o embate decisivo embalado após a vitória dominante por 3 a 0 sobre o Avaí, no Castelão. Nos últimos oito jogos, inclusive, o Ceará venceu seis e perdeu somente dois.

Além do tropeço do Sport, a rodada se desenhou de forma positiva. Isso porque o Mirassol e Novorizontino, segundo e terceiro colocados da Série B com 63 pontos não venceram suas partidas. Com uma vitória sobre o Botafogo-SP, o time preto e branco ficaria a três pontos do rivais.

A delegação alvinegra desembarcou ontem em Campinas, de onde seguiu de ônibus até Indaiatuba. Por lá, o time treina hoje e depois segue viagem para Ribeirão Preto, local da partida contra o Botafogo-SP.

Camisa 10 do Vovô, o argentino Lucas Mugni comentou sobre a preparação da equipe e a importância do confronto.

"Tem muito em jogo. Sinceramente, nesta altura do campeonato, não serve outra coisa do que ganhar. Vamos em busca dos três pontos. A preparação foi muito boa. Tentamos conhecer um pouco mais o time deles. O mais importante é o que vamos fazer, estamos com muita confiança", afirmou ele.

A única baixa no elenco alvinegro para a partida é o meia Lourenço, que cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O volante Patrick de Lucca é o mais cotado para substituí-lo. Outra possível mudança é o retorno de Mugni ao time titular no lugar de Recalde, que iniciou as últimas duas partidas.