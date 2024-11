Ceará quita dívida com clube japonês por compra de Wescley e encerra transfer ban na Fifa

Foto: Felipe Santos/Ceará SC Meia Wescley em aquecimento antes do jogo Ceará x General Caballero, na Arena Castelão, pela Copa Sul-Americana

O Ceará quitou a dívida com o Vissel Kobe, do Japão, e está liberado do transfer ban da Fifa, pelo qual estava punido desde o último dia 30 de setembro. A restrição na entidade máxima do futebol, que impedia o Vovô de registrar novos atletas, ocorria devido ao não pagamento de uma parcela pela compra do meia Wescley, em 2019.

Na semana passada, o Alvinegro encerrou o débito junto ao clube japonês e, ontem, a Fifa formalizou o fim do transfer ban, após o Vissel Kobe comunicar o pagamento. Apesar do próximo período de transferências só abrir em janeiro de 2025, o Alvinegro de Porangabuçu tratou de resolver a pendência com os asiáticos.

Problema recorrente

Os dois primeiros transfer bans sofridos pelo Vovô, em março e junho deste ano, ocorreram devido à dívida do clube com o Yokohama FC, relacionada à compra de 80% dos direitos econômicos do atacante Saulo Mineiro, em 2023.

O Alvinegro possuía um débito total de 600 mil dólares (R$ 3,1 milhões na cotação da época), e sofreu as punições por atraso no pagamento das duas primeiras parcelas.