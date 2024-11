Com show de Saulo, Ceará goleia Botafogo-SP e volta ao G-4 a 2 rodadas do fim da Série B

Foto: CELIO MESSIAS / UAI Foto / Estadão Conteúdo Saulo Mineiro marcou três gols e deu uma assistência

Foram 155 dias de espera, entre momentos de oscilação, chances desperdiçadas e uma longa perseguição. Mas, enfim, o Ceará voltou ao G-4 da Série B e está a duas vitórias — ou uma combinação de resultados — para retornar à elite do Campeonato Brasileiro, depois de vencer o Botafogo-SP por 4 a 1, ontem à noite, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), pela 36ª rodada, em noite inspirada de Saulo Mineiro.

A última — e única — vez em que o Alvinegro tinha entrado na zona de acesso à elite desde o rebaixamento fora na oitava rodada da atual edição, no fim de maio. Logo depois do jogo seguinte, foi derrotado pelo Vila Nova-GO e caiu da quarta para a sétima posição.

Desde então, trocou Vagner Mancini por Léo Condé, alternou bons e maus momentos e deixou escapar algumas oportunidades de figurar entre os quatro melhores da Segundona, mas assumiu o posto no momento decisivo da competição, ultrapassando o rival Sport-PE.

Após o empate do Leão da Ilha do Retiro com a Chapecoense-SC, nesse domingo, o Vovô passou a depender apenas dos próprios resutados para conquistar o acesso. O cenário proporcionou um Ceará intenso — por vezes apressado — no interior paulista para buscar a vitória. Os visitantes tiveram maior volume ofensivo, dando o recado de que não deixariam passar a chance de entrar no G-4.

Depois de três escanteios consecutivos nos primeiros minutos, o Alvinegro assustou em arremates de Rafael Ramos, de falta, e Erick Pulga, da entrada da área. Aos 23, Matheus Bahia fez lançamento, Aylon ajeitou na área e Saulo Mineiro, livre, bateu à esquerda da meta de Victor Souza. No minuto seguinte, o Botafogo-SP respondeu com Patrick Brey, que ganhou disputa com Richardson e acertou belo chute de três dedos na trave de Bruno Ferreira.

Na reta final do primeiro tempo, Saulo Mineiro recebeu lançamento de Pulga, partiu para cima de Bernardo Schappo e foi derrubado na área. O próprio atacante cobrou o pênalti e converteu, abrindo o placar.

Na volta para a segunda etapa, um susto para o Ceará logo no primeiro minuto: Douglas Baggio cobrou falta cruzada, Fábio Sanches escorou de cabeça e Gustavo Bochecha, livre, bateu firme para empatar o jogo. Mas o Vovô respondeu rápido e assegurou os três pontos.

Quatro minutos depois, Saulo recebeu passe em profundidade, livrou-se da marcação de Schappo e acertou belo chute colocado para recolocar o Alvinegro em vantagem. Aos sete minutos, o atacante ganhou dividida no lado esquerdo e cruzou na medida para Erick Pulga emendar de primeira para o fundo das redes. Ainda sobrou tempo para o camisa 16 retribuir a assistência ao Coração Valente, que partiu em velocidade e fez 4 a 1.

Agora na quarta posição, com 60 pontos, o Ceará pode até subir na próxima rodada caso vença o América-MG, no Castelão, e o Sport seja derrotado pela Ponte Preta, em Campinas (SP). O Rubro-Negro joga no sábado, 16, enquanto o Vovô entra em campo apenas na segunda-feira, 18.

Botafogo-SP 1x4 Ceará: ficha técnica

Botafogo-SP

4-3-3: Victor Souza; Ericson, Fábio Sanches, Bernardo Schappo e Patrick Brey (Toró); Carlos Manuel, Sabit (Bruno Marques) e Gustavo Bochecha; Emerson Negueba (Alex Sandro), Alexandre Jesus (João Costa) e Douglas Baggio (Jean Victor). Téc: Márcio Zanardi

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Rafael Ramos (Raí Ramos), João Pedro (Ramon), David Ricardo e Matheus Bahia; De Lucca, Richardson (Andrey) e Lucas Mugni; Saulo Mineiro, Aylon (Lucas Rian) e Erick Pulga (Talisson). Téc: Léo Condé

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto/SP

Data: 12/11/2024

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo-Fifa/RJ

Assistentes: Douglas Pagung/ES e Daniel de Oliveira Alves Pereira/RJ

Cartões amarelos: Bernardo Schappo (BOT); Lucas Mugni (CEA)

Gols: 37min/1ºT, 5min/2ºT e 19min/2ºT - Saulo Mineiro, 7min/2ºT - Erick Pulga (CEA); 1min/2ºT - Gustavo Bochecha (BOT)