Fortaleza BC vence Paulistano em casa e encerra sequência de 7 derrotas no NBB

Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC Fortaleza Basquete Cearense x Paulistano, pela NBB

Precisou de um clássico para o Fortaleza Basquete Cearense voltar a vencer no NBB 2024-2025. Ontem à noite, o Carcalaion fez 66 a 49 no Paulistano, no ginásio da Unifor, e encerrou a série de sete derrotas consecutivas no maior torneio de basquete profissional do Brasil.

O grande nome da partida foi o pivô Demétrio, que, ao final do terceiro quarto, já tinha um duplo-duplo garantido. Ele fechou a partida com 16 pontos e 17 rebotes. A partida, entretanto, teve poucos acertos.

Mais uma vez desfalcado de Dexter, o certinha do time, o Fortaleza BC teve de contar com uma defesa afiada para garantir o triunfo em casa. Apesar da baixa pontuação, o time cearense esteve à frente desde o final da primeira parcial e o Paulistano só liderou o placar por duas vezes, ainda no começo de jogo.

O primeiro quarto foi todo de Demétrio, que fez 10 pontos, acertando 5 dos 7 arremessos tentados, e ainda pegou 5 rebotes. Assim, a parcial terminou em 19 a 15 para o Carcalaion.

O segundo quarto teve um quadro parecido, com baixa pontuação e muitos erros. Em todo o primeiro tempo, o Paulistano só registrou três assistências. Para efeito de comparação, sozinho, o armador Orresta, do Fortaleza BC, já tinha quatro. Apesar disso, o time paulista encerrou a parcial em 16 a 15, com o jogo indo ao intervalo em 34 a 31.

Precisando partir para cima, o Paulistano esbarrou na ineficiência ofensiva — terminou o terceiro quarto com apenas 9 pontos, sem nenhuma assistência registrada por qualquer dos oito atletas que entraram em quadra. Com isso, o Carcalaion chegou ao quarto final em vantagem, 48 a 40.

Coube aos cearenses, então, administrar a vantagem, fechando o quarto em 18 a 9 e o jogo em 66 a 49.

Com o resultado, o Fortaleza Basquete Cearense chega à segunda vitória em nove partidas — venceu a estreia contra o Caxias do Sul e o jogo de ontem. O triunfo tirou o time local da lanterna do NBB, ultrapassando o São José. O Carcalaion volta às quadras na próxima quinta-feira, 14, às 19h30min, para enfrentar o São Paulo, novamente no ginásio da Unifor.