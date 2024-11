Consistente e decisivo, João Ricardo caminha para ser o melhor goleiro da Série A 2024

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Goleiro João Ricardo no jogo Fortaleza x Corinthians, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024

Em um elenco onde diferentes atletas alternam momentos de protagonismo, João Ricardo se destaca pelo contrário. A consistência do goleiro, quase ininterrupta — foram raras as vezes em que falhou ou oscilou negativamente —, o coloca no caminho para terminar 2024 como o melhor jogador do Fortaleza na temporada.

A discussão também vale para o âmbito nacional, englobando todos os goleiros da Série A do Campeonato Brasileiro. Afinal, além do impacto que suas atuações representam na campanha do Leão do Pici no certame, o camisa 1 também lidera estatísticas importantes da posição e figura bem colocado nas demais.

De acordo com o Sofascore, site especializado em estatísticas esportivas, João Ricardo é o primeiro do Brasileirão em defesas, com uma média de 4,2 intervenções por partida, e é o goleiro com mais gols evitados por jogo, 1,3 em média. No ranking dos goleiros menos vazados, o camisa 1 do Tricolor aparece em terceiro — terminou 11 confrontos sem sofrer nenhum gol.

Neste quesito, apenas Weverton, do Palmeiras-SP, e John Victor, do Botafogo-RJ, conseguiram números melhores, já que ambos somam 15 partidas sem serem vazados no Brasileirão — em que se pese o fato de jogarem em equipe de investimento bem maios do que o Fortaleza. Em contrapartida, João Ricardo ainda é o primeiro em defesas de finalizações de dentro da área (76), o líder em cortes para evitar cruzamentos e o segundo em defesas de chutes de fora da área (61).

Ao Esportes O POVO, o jornalista Elton Serra, da ESPN, fez uma avaliação sobre a disputa pelo posto de melhor goleiro da Série A, em que João Ricardo, John (Botafogo) e Hugo (Corinthians) aparecem em destaque. Para ele, o atleta do Fortaleza tem se sobressaído até o momento, principalmente pelos ótimos números.

“Eu acho o João Ricardo, sim, o melhor goleiro da Série A até o momento. Para a posição de goleiro, normalmente nós olhamos para os números absolutos, e ele é o goleiro com mais defesas do Brasileirão. É o goleiro que mais evita lances ofensivos dos adversários em cruzamentos. Então ele tem valências importantes. Não é o menos vazado, porque aí é preciso colocar em conta o sistema defensivo como um todo, mas como a análise é individual, os números dele são os melhores em vários quesitos”, enfatizou.

Thiago Minhoca, estatístico e comentarista da Rádio O POVO CBN, tem pensamento semelhante. Para ele, as atuações de João Ricardo, no geral, foram as mais determinantes dentre as campanhas da Série A deste ano.

“João Ricardo tem se destacado em todos os fundamentos da Série A. Em várias partidas na competição, ele foi um dos principais destaques, e, algumas vezes, o melhor do jogo. Atuações contra Corinthians, Atlético-MG, Palmeiras, Vasco e Flamengo no primeiro turno e contra Bragantino, Corinthians, Athletico-PR e Juventude neste segundo turno o credenciam como o goleiro mais determinante das 20 campanhas dessa Série A", disse.

A regularidade faz João Ricardo ser, no planejamento do técnico Juan Pablo Vojvoda, peça imprescindível. Santos, com passagem pela seleção brasileira e que custou 1 milhão de dólares ao Fortaleza — R$ 4,91 milhões na cotação da época —, não encontrou brecha para atuar em 2024. Foram apenas quatro jogos. O camisa 1, por outro lado, soma 67 partidas, quantidade que o coloca como o atleta com mais jogos do futebol brasileiro nesta temporada.

Os números de João Ricardo na Série A 2024:

1° em defesas (138)



1° em defesas em finalizações na área (76)



1° em gols evitados (13.3)



1° em eficiência em bolas defendidas (81%)



Fonte: Sofascore