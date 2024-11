Força em casa: Fortaleza conquistou 43 dos 63 pontos na Série A como mandante

Foto: Pedro Souza / Atlético Tricolor faz ótima campanha em casa no Brasileirão

Único clube invicto como mandante na atual edição da Série A, o Fortaleza tem tido, nos jogos em casa, seu principal trunfo na campanha histórica que vem protagonizando. A relevância do desempenho do Leão do Pici em solo cearense é tamanha que representa 68% dos pontos totais que contabiliza na tabela de classificação.

Isso significa que, dos 63 pontos que o escrete vermelho-azul-e-branco possui, 43 foram conquistados em duelos que disputou em seus domínios. O desempenho é marcado por 13 vitórias e 4 empates em 17 partidas — ou seja, 84% de aproveitamento, o melhor entre todos os times da elite nacional.

O Botafogo, líder da competição, aparece em quarto no ranking, com 72% de aproveitamento. O clube carioca tem 11 vitórias, quatro empates e duas derrotas em casa, que ocorreram para o Bahia e Cruzeiro. O vice-líder Palmeiras e o São Paulo, que é o quinto colocado, estão igualados na segunda posição da lista, ambos com rendimento de 74%.

Os comandados de Juan Pablo Vojvoda chegaram a embalar 12 triunfos consecutivos como mandante, sequência que se estabeleceu como a terceira maior da história do Brasileirão nos pontos corridos, ao lado de Santos (2015), Athletico-PR (2018) e Atlético-MG (2016). Apenas o Palmeiras, em 2018, e o próprio Galo, em 2021, conseguiram ir além: 13 e 16 vitórias seguidas em casa, respectivamente.

O triunfo sobre o Vasco, no último fim de semana, diante de mais de 45 mil torcedores na Arena Castelão, representou alguns feitos simbólicos. O clube ultrapassou a marca de um milhão de pagantes na temporada e confirmou vaga na Copa Libertadores de 2025.

Além disso, manteve uma outra possibilidade em aberto: a de terminar o Campeonato Brasileiro invicto dentro de casa, feito que somente três clubes conseguiram na era dos pontos corridos. O primeiro foi o Grêmio, em 2009. Naquela temporada, o Imortal, que terminou o torneio na nona posição, emplacou 14 vitórias e cinco empates nos 19 jogos que disputou em Porto Alegre. O Atlético-MG conseguiu repetir a proeza do clube gaúcho três anos depois.



Na edição de 2012, o Galo venceu 14 rivais e empatou contra outros cinco atuando como mandante, mesmo rendimento do Grêmio em 2009. Mas, diferentemente do Imortal, o Alvinegro conseguiu manter a regularidade fora de casa e terminou como vice-campeão da Série A daquele ano, com 72 pontos somados, cinco a menos que o Fluminense.

Por fim, o Flamengo foi a última equipe que conseguiu repetir a proeza de Grêmio e Atlético-MG. Em 2019, sob comando do treinador Jorge Jesus, o Rubro-Negro, que foi campeão de forma soberana, não tomou conhecimento dos adversários jogando no Maracanã e teve 93% de aproveitamento: foram 17 vitórias e dois empates. O time carioca marcou 56 gols e sofreu 18.