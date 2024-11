Segundo melhor do returno, Ceará embala arrancada e se aproxima do acesso à Série A

Foto: Lucas Emanuel/FCF Léo Condé comanda campanha do Alvinegro em busca do acesso

A trajetória do Ceará para retornar ao G-4 da Série B a duas rodadas do fim da competição foi impulsionada por uma arrancada no segundo turno do torneio, sobretudo na reta final. O time de Porangabuçu soma sete vitórias nos nove jogos mais recentes e ostenta a segunda melhor campanha do returno, atrás apenas do líder Santos-SP.

Em 17 confrontos na segunda metade do certame nacional, o Alvinegro soma dez triunfos, seis derrotas e apenas um empate, com aproveitamento de 60,7% — o mesmo do Mirassol, mas com um resultado positivo a mais. A equipe comandada por Léo Condé, dona do melhor ataque da Segundona (58 gols), também tem o maior poder de fogo do returno, ao lado do Sport: 27 bolas nas redes.

A evolução na Série B, consequentemente, elevou a probabilidade de acesso para a Série A de 2025: de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), agora o Ceará tem 59,3% de chances de voltar à elite.

A vaga, inclusive, já pode ser assegurada na próxima segunda-feira, 18, caso o Vovô vença o América-MG e o Sport-PE perca para a Ponte Preta-SP, no sábado, 16. A expectativa é de casa lotada na Arena Castelão diante do Coelho, com mais de 40 mil torcedores já confirmados. Na rodada final, o time de Porangabuçu terá pela frente o rebaixado Guarani-SP, em Campinas (SP).

"Ainda restam duas rodadas e o mais importante é estar no G-4 na 38ª rodada", disse o técnico Léo Condé, pregando cautela após a goleada por 4 a 1 sobre o Botafogo-SP, nessa terça-feira, 12.

O Alvinegro abriu o segundo turno com as duras derrotas para Goiás — que teve pênaltis polêmicos para o Esmeraldino — e Mirassol-SP. Recuperou-se ao enfileirar vitórias sobre CRB-AL, Novorizontino-SP e Operário-PR e empatar com o Amazonas. A sequência invicta foi quebrada com os reveses fora de casa para Chapecoense-SC e Coritiba-PR.

A partir daí, o Vovô construiu a série decisiva para retornar à zona de acesso: bateu Vila Nova-GO e Brusque-SC, perdeu o confronto direto para o Sport, ganhou de Ponte Preta e Ituano-SP, foi derrotado pelo Santos e venceu Paysandu-PA, Avaí-SC e Botafogo-SP.

Foi nesta trinca mais recente que o Ceará conseguiu vencer três partidas consecutivas pela primeira vez na atual Série B, chegando aos 60 pontos e ultrapassando o Sport justamente pelo número de triunfos (18 a 17). O Leão da Ilha do Retiro, neste recorte, perdeu para América-MG e Operário e empatou com a Chapecoense. Os rubro-negros têm a quarta melhor campanha do segundo turno da Série B, com aproveitamento de 58,8%.

"Trabalhamos rodada a rodada, sem se preocupar muito com os adversários. Estamos preocupados em fazer nosso trabalho e buscar evolução, potencializando aquilo que temos de bom e fazendo ajustes defensivos. Então conseguimos evoluir nesse aspecto e chegamos agora em um momento importante ao conseguirmos uma vitória e entrar no G-4", destacou Léo Condé.

Últimos nove jogos do Ceará na Série B 2024:

Ceará 4x0 Vila Nova



Ceará 1x0 Brusque



Sport 2x1 Ceará



Ceará 1x0 Ponte Preta



Ituano 1x2 Ceará



Santos 1x0 Ceará



Ceará 2x1 Paysandu



Ceará 2x0 Avaí



Botafogo-SP 1x4 Ceará

João Paulo Silva e Pedro Gabriel Ponte disputarão eleição à presidência do Ceará

A eleição para a presidência da diretoria executiva do Ceará será disputada por João Paulo Silva, atual mandatário, e Pedro Gabriel Ponte, candidato do grupo de oposição. As inscrições foram protocoladas na tarde de ontem, prazo final para o registro.

A chapa de situação, liderada por João Paulo, é formada ainda pelos vices Ernando Uchoa Sobrinho e Celso Rodrigues, substituindo os atuais donos dos cargos, que são Carlos Moraes e Alexandre Frota. Já a de oposição tem Pedro Gabriel como candidato, além de Eduardo Ellery e Paulo Vasconcellos como vices.

Os dois candidatos já foram adversários na eleição de março do ano passado, após a renúncia de Robinson de Castro. Naquela ocasião, João Paulo Silva saiu vencedor com 179 votos a 47.

O atual presidente do Vovô afirmou, em mais de uma ocasião, que não pretendia permanecer no cargo após o fim deste mandato, mas se lançou candidato. Já Pedro Gabriel encabeça o grupo de oposição, que já se articulava há alguns meses.

O Conselho Deliberativo do Ceará lançou o edital de convocação para a eleição da diretoria executiva do clube no mês passado. Os escolhidos pelos conselheiros terão posse do mandato até o fim de 2027. A votação será realizada no próximo dia 28, na sede do clube alvinegro.