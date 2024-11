Campanha do Fortaleza na Série A é marcada por recordes e consolidação no Nordeste

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Leão de Vojvoda faz mais uma campanha histórica

A fantástica campanha do Fortaleza na Série A deste ano é marcada, além do feito esportivo no qual supera a grande disparidade financeira e a logística mais complexa dentre todos os clubes, por recordes que colocam o nome do Leão em evidência. A lista de façanhas é extensa, relevante e muito simbólica para o torcedor tricolor, que vê o clube furar a bolha e se consolidar em nível nacional.

Considerando o cenário regional, o Fortaleza se firmou como a principal referência atualmente. O escrete vermelho, azul e branco tem alguns motivos para se gabar disso, entre eles o de ser o time do Nordeste com a maior pontuação em uma edição dos pontos corridos, com 63. Antes, o recorde era dividido entre Vitória e Sport, que somaram 59 em 2013 e 2015, respectivamente.

O Tricolor também assumiu o posto de clube nordestino com mais vitórias no Brasileirão: 18 até o momento, número que supera o próprio desempenho de 2021, quando venceu 17 rivais. Há, ainda, um outro detalhe: foi o primeiro da região a derrotar 16 clubes diferentes na elite nacional. O número pode aumentar para 17 caso supere o Internacional na última rodada.

Com a vitória sobre o Vasco no último fim de semana, o Fortaleza não só carimbou a ida à Libertadores de 2025, como se colocou ao lado do Bahia no ranking de times nordestinos com mais participações no torneio continental. O Leão em 2022, 2023 e agora confirmado em 2025; o time baiano em 1960, 1964 e 1989 — o Esquadrão ainda luta, por meio da Série A, por uma vaga na Liberta do próximo ano.

A campanha como mandante é outro fator que trouxe marcas importantes para o clube cearense. O Leão, ao vencer 12 jogos consecutivos em casa, estabeleceu a terceira maior sequência positiva da história do Campeonato Brasileiro nos pontos corridos, ao lado do Santos (2015), Athletico-PR (2018) e Atlético-MG (2016).

Com cinco jogos restantes a disputar no Brasileirão, o Fortaleza pode alcançar outras proezas. A principal é a de protagonizar a melhor campanha em colocação do futebol nordestino na elite nacional, recorde que pertence ao próprio clube, em 2021, quando terminou na quarta posição. No atual cenário, a equipe é a terceira colocada, com um ponto a menos que o vice-líder Palmeiras e quatro a menos que o Botafogo (1º).

Em paralelo, o Tricolor do Pici ainda pode ser o primeiro mandante a terminar invicto a Série A desde 2019. Somente outros três clubes conseguiram a façanha, que foram o Grêmio (2009), Atlético-MG (2012) e Flamengo (2019). O Leão tem dois confrontos em casa antes do fim do torneio, contra o Rubro-Negro carioca e o Internacional.

A quantidade expressiva de recordes reforça o competente trabalho em conjunto no Fortaleza e traz perspectivas positivas para o futuro. Não apenas consistente, o Leão tem sido um clube que consegue se desprender do pragmatismo e continuar evoluindo. É de se valorizar.