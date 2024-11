Campeonato Cearense repete fórmula para 2025 e será disputado em dois meses

Foto: Rangel Diniz/Especial para O POVO Cada clube contou com pelo menos um representante membro de sua diretoria. Pelo Fortaleza, o presidente Alex Santiago esteve presente. Lucas Drubscky e Haroldo Martins representaram o Ceará

Em reunião do Conselho Técnico do Campeonato Cearense, com participação dos dez clubes, a Federação Cearense de Futebol (FCF) definiu, na manhã de ontem, a fórmula de disputa do Manjadinho para a próxima temporada.

A competição manterá o formato atual, com os times divididos em dois grupos de cinco, mas com algumas novidades, como a disputa de terceiro lugar. A data para o sorteio das chaves será definida na próxima semana.

A principal mudança para 2025 será o cronograma, com datas mais próximas, adaptando-se ao novo calendário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que precisou fazer mudanças devido ao Mundial de Clubes — o Campeonato Brasileiro acabará em 21 de dezembro. Assim, o Estadual está previsto para começar no dia 18 de janeiro e terminar em 22 de março.

"Essa mudança afeta também as férias dos jogadores, afeta a questão do descanso. É algo sacrificante, muito complicado de se lidar", ponderou o presidente do Fortaleza, Alex Santiago, referindo-se ao calendário nacional. "E ainda tem a Copa do Nordeste, que coloca um tempero a mais nessa equação de utilização do elenco", apontou o executivo de futebol do Ceará, Lucas Drubscky.



Os times que disputarão o Cearense de 2025 são Ceará, Fortaleza, Maracanã, Ferroviário, Floresta, Iguatu, Horizonte, Barbalha, Tirol e Cariri. Na primeira fase, as equipes enfrentam os rivais da outra chave. Nesta etapa, está garantido que tanto Fortaleza e Ceará como Barbalha e Cariri ficarão em grupos distintos, para garantir um clássico na Capital e outro no Interior.

Após o término da primeira fase, os primeiros colocados de cada grupo se classificam direto para as semifinais, enquanto as outras duas vagas serão decididas nas quartas de final, entre os segundos e terceiros colocados de cada chaveamento.

As partidas de mata-mata (quartas, semis e finais) serão disputadas em ida e volta. Na decisão, o time com a melhor campanha, somados os desempenhos da primeira fase e da semifinal, decide o título como mandante.

Das quartas em diante, caso prevaleça o empate no acumulado dos resultados, o vencedor será decidido por pênaltis. O diferencial neste ano é a disputa de terceiro lugar.

Os clubes poderão inscrever até 50 atletas no Campeonato Cearense, com data-limite prevista para 28 de fevereiro, que indica o período antecedente às semifinais. A Federação ainda confirmou o uso do VAR nas semifinais e finais — o equipamento será custeado pela entidade.

Confira as datas-base dos jogos do Campeonato Cearense

1ª rodada - 18/1

2ª rodada - 25/1

3ª rodada - 29/1

4ª rodada - 1º/2

5ª rodada - 8/2

Quartas de final (ida) - 15/2

Quartas de final (volta) - 22/2

Semifinais (ida) - 1º/3

Semifinais (volta) - 8/3

Final (ida) - 15/3

Final (volta) - 22/3

Entenda como funcionará as classificações e vagas para torneios nacionais

Vagas na Copa do Brasil

As vagas diretas na Copa do Brasil serão destinadas ao campeão e ao vice do Estadual. Caso estes consigam a vaga por meio da Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil ou alguma competição internacional, a vaga e repassada seguindo a ordem de colocação

Vagas para a Série D

Ganharão as três vagas à Série D os melhores colocados que ainda não tiverem presença garantida em nenhuma divisão nacional.

Vagas na Copa do Nordeste

Estas ainda aguardam os critérios da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que devem ser divulgados ainda nesta sexta-feira, 15, como apurado pelo Esportes O POVO.

Com informações de Rangel Diniz