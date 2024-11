Na prorrogação, Fortaleza BC perde para o São Paulo por 80 a 79 pelo NBB

Foto: Carlos Roosewelt/FBC Lance do jogo Fortaleza Basquete Cearense 79x80 São Paulo, na Unifor, pelo NBB 2024/2025

Em um duelo bem mais equilibrado do que a posição dos dois times indicaria, o Fortaleza Basquete Cearense perdeu, na prorrogação, por 80 a 79 para o São Paulo, no ginásio da Unifor, ontem à noite. Com o resultado, o Carcalaion volta à lanterna do NBB 2024-2025.

Ainda sem o ala Dexter McClanahan, cestinha do time e que estirou ligamento do joelho na segunda partida da temporada, o Carcalaion cresceu para cima do quinto melhor time do maior torneio de basquete do Brasil e ficou a uma cesta da vitória.

O fator decisivo da partida foram as faltas. Logo nos primeiros segundos da prorrogação, o ala Anderson cometeu a quinta em um time já desfalcado. Um minuto depois, foi a vez da eliminação de Cassiano. Com o elenco ainda mais limitado, o Fortaleza Basquete Cearense não conseguiu fazer frente ao São Paulo nos cinco minutos extras.

Os cearenses chegaram a ver os paulistas abrirem 7 pontos na prorrogação, mas, na garra, encostaram no fim e tiveram a chance de virar no último arremesso, mas Léo Abreu — que saíra contundido na partida até ter de voltar após a exclusão dos companheiros — errou.

Os cestinhas da partida foram Paulo L, com 20 pontos e Fischer, com 18. Pelo Carcalaion, Ewing (17 pontos, vindo do banco) e Orresta (9 pontos, 9 rebotes e 8 assistência), se destacaram.

O São Paulo, agora quarto colocado do torneio, chegou a abrir 14 pontos num primeiro tempo de domínio, que fechou em 37 a 29. O Fortaleza BC, entretanto, fez valer o mando de quadro no terceiro quarto e virou a conta.

Liderado por Ewing, com 9 pontos, e um aproveitamento de mais de 60% dos tiros de quadra, o Carcalaion venceu a parcial por 24 a 15 e foi para a etapa final em uma improvável vantagem.

O quarto quarto foi de equilíbrio e decisões controversas da arbitragem — principalmente uma marcação de falta do armador Orresta em toco no pivô Faverani. O Fortaleza BC chegou a ter o último arremesso do tempo normal, mas a partida acabou indo para a prorrogação, quando o elenco mais descansado do São Paulo se impôs.

Na próxima rodada, o Fortaleza BC segue em turnê paulista e encara o Bauru. O jogo, porém, será apenas na quarta-feira, dia 27, às 19h30min.