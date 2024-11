Fortaleza retoma solidez defensiva no Brasileirão e tem estrangeiros em alta

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Lateral-direito Mancuso em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici

Após um período de instabilidade defensiva, o Fortaleza voltou a ser, nos dois jogos mais recentes da Série A do Campeonato Brasileiro, uma equipe sólida na proteção de sua baliza. Não sofreu gols contra Juventude-RS e Vasco da Gama-RJ, tendo conquistado vitórias tranquila por 3 a 0 em ambos. Foram atuações semelhantes às dos melhores momentos do Tricolor no torneio, com equilíbrio e efetividade.

Além do fator coletivo, que é, sem dúvida, a maior força do Leão do Pici, é preciso destacar os não brasileiros que compõem o primeiro terço da equipe. O zagueiro chileno Benjamín Kuscevic e os polivalentes argentinos Eros Mancuso e Emanuel Brítez, que conseguem jogar em mais de uma posição e são os "coringas" do treinador Juan Pablo Vojvoda.

Por ter sido contratado no meio da temporada, Mancuso talvez seja a grande "surpresa". Entre aspas, porque o jogador chegou como um dos principais destaques do futebol argentino atuando como lateral-direito no imenso Estudiantes de La Plata. No Fortaleza, passou a ser utilizado por Vojvoda no lado esquerdo e se firmou, mesmo com os especialistas Bruno Pacheco e Felipe Jonatan à disposição.

Com característica ofensiva, Mancuso tem maior liberdade para atacar o corredor junto a Moisés ou Breno Lopes, a depender da escolha do técnico argentino. Nos bastidores da vitória sobre o Vasco, divulgada pelo Leão, a instrução de Vojvoda para os avanços ofensivos é "buscar Marinho e Mancuso". Ou seja, o jogador atua como uma espécie de ala, embora escalado na formatação tática do 4-3-3.

A ideia tem dado certo. Para isso, claro, é preciso equilíbrio. Especificamente, Martínez é quem dá maior cobertura para as subidas de Mancuso, com auxílio de Matheus Rossetto — que, no mapa de calor, tem grande presença também no lado direito. No oposto, a preferência tem sido por Brítez como lateral, ainda que Tinga também figure com frequência entre os titulares.

Com Brítez, Vojvoda perde parte da força ofensiva pela direita, mas ganha defensivamente. Neste cenário, Marinho, por ter mais capacidade no um contra um em comparação com Pikachu, tem sido a escolha. O defensor argentino, que também atua como zagueiro, é o quarto em número de desarmes e interceptações, e o primeiro em bolas rebatidas do Leão na Série A. Raramente faz uma partida abaixo do esperado.

Kuscevic completa o trio mais estabilizado. Convocado para a seleção chilena nas últimas Datas Fifa, o zagueiro é titular absoluto e um dos destaques do Tricolor na campanha no Brasileirão. O defensor tem 60% de aproveitamento nos duelos aéreos e no chão, e média de cinco cortes por jogo no Campeonato Brasileiro.

Contra o Fluminense, na próxima sexta-feira, a tendência é que Vojvoda escale os três jogadores como titulares. A dinâmica tem funcionado e o comandante argentino parece ter encontrado, nesta reta final, um ótimo encaixe.