Semifinais do Cearense Feminino: Ceará recebe R4, Fortaleza encara Crato

Foto: Fernanda Barros Em 2023, Ceará venceu o Fortaleza na final

As semifinais do Campeonato Cearense Feminino terão início neste sábado, 16, com duelos envolvido as quatro equipes remanescentes: Fortaleza, Ceará, R4 e Crato. Os times avançaram da fase de grupos, enquanto The Blessed e Juasal foram eliminados. Em partidas de ida e volta neste e no próximo fim de semana, serão decididas as vagas na grande decisão do torneio estadual.

Invicto e com 100% de aproveitamento, o Fortaleza não encontrou dificuldades no Grupo A, que contou também com o rival Ceará. Na campanha, as Leoas venceram o Clássico-Rainha duas vezes, ambas por 3 a 0, além de duas goleadas sobre o The Blessed, por 11 a 0 e 12 a 0.

Como avançou em primeiro, o Fortaleza enfrenta o Crato, que foi o segundo do Grupo B, com quatro pontos — o time do interior cearense venceu um jogo, empatou outro e sofreu duas derrotas. A partida acontece às 19 horas, no Inaldão, em Barbalha, no Cariri Cearense. As Leoas decidem a classificação em casa, no dia 20, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza.

No outro lado da chave, o Ceará, segundo colocado do Grupo A, enfrenta o R4, que também protagonizou uma campanha impecável na fase inicial: quatro vitórias em quatro duelos disputados. As Alvinegras, por outro lado, tiveram 50% de aproveitamento, já que foram derrotadas pelo Fortaleza, mas venceram o The Blessed nos dois encontros.

O confronto entre Ceará e R4 acontece no estádio Franzé Moraes, em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza, às 15 horas. As equipes voltam a se enfrentar no dia 20, no mesmo horário, mas com mando de campo do time do ex-zagueiro Ronaldo Angelim, no estádio Inaldão.

Datas e horários das semifinais do Cearense Feminino:

Jogos de ida

Ceará x R4 - 16/11 (sábado) - 15 horas - Franzé Moraes

Crato x Fortaleza - 16/11 (sábado) - 19 horas - Inaldão

Jogos de volta