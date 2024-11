Ceará vence R4 por 2 a 0 e abre vantagem na semifinal do Cearense Feminino

Foto: Gledson Jorge/Ceará SC Ceará venceu o R4 no jogo de ida das semifinais do Campeonato Cearense Feminino

Atual campeão cearense, o Ceará venceu o R4 por 2 a 0 na tarde de ontem, e abriu vantagem na semifinal do Campeonato Cearense Feminino 2024. O jogo, que marcou a ida do confronto, foi disputado no Estádio Franzé Morais, em Itaitinga (Região Metropolitana de Fortaleza).

A vitória por dois gols de margem dá a vantagem para as Alvinegras avançarem à decisão mesmo com derrota por até um gol de diferença no jogo da volta, marcado para quarta-feira, 20, às 15 horas, no estádio Inaldão, em Barbalha (Cariri Cearense).

Com o resultado positivo conquistado em casa, o time alvinegro derrubou os 100% da campanha da equipe caririense, que tinha quatro jogos, quatro vitórias 39 gols marcados e apenas um sofrido na primeira fase.

Na partida, o Alvinegro de Porangabuçu tomou as rédeas desde os minutos iniciais, mas não conseguiu converter suas chances em gol. Após tanto pressionar, o time conseguiu balançar as redes já no fim da primeira etapa com Larisse.

No segundo tempo, o Ceará adotou uma postura mais defensiva e preferiu avançar em contra-ataques. A estratégia deu certo e a equipe treinada pelo ex-zagueiro Erivelton ampliou o placar com Paulinha, que passou pela marcação e finalizou bem para marcar o segundo e último gol alvinegro no duelo.