Com trio ofensivo inspirado, Ceará potencializa chance de acesso à Série A

Foto: AURÉLIO ALVES Erick Pulga, Aylon e Saulo Mineiro: ataque do Ceará

Em grande fase, o setor ofensivo do Ceará é, sem dúvidas, um dos principais fatores para a equipe alvinegra seguir forte na luta pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro em 2025. Não à toa, o time é dono do melhor ataque da Segundona: são 58 gols marcados em 36 partidas. Uma média de 1,6 tento por jogo.

O desempenho perto da meta adversária é uma clara somatória de boas atuações individuais que potencializam o coletivo. A prova é a performance de Saulo Mineiro contra o Botafogo-SP, nessa terça-feira, 12.

No duelo diante da Pantera, o camisa 73, que muitas vezes é criticado pela torcida pelos gols perdidos, marcou três, deu uma assistência e teve influência diretamente o placar final: 4 a 1 para o Vovô.

“São os mecanismos que tentamos criar, como dar liberdade para os laterais, incentivar jogadas individuais no último terço, a participação dos zagueiros e volantes na iniciação das jogadas. Mas o mérito maior é dos três atletas iluminados na competição, o Pulga, Saulo e Aylon, que vêm fazendo uma competição brilhante com o apoio dos demais”, enfatizou Léo Condé, técnico da equipe, após o duelo.

Como destacado pelo treinador, o time alvinegro ainda conta com mais duas peças fundamentais no trio ofensivo: Erick Pulga e Aylon. O primeiro é, inclusive, artilheiro da competição nacional. Aos 24 anos, o ponta superou uma chegada ao clube em 2023 abaixo da expectativa e "renasceu" na atual temporada. Ao todo, ele soma 13 gols na Segundona e 22 em todo o ano.

O segundo, por sua vez, não fica para trás e acumula 10 tentos até o momento na Série B do Campeonato Brasileiro. Apelidado de "rei do rebote" pela torcida, Aylon mostrou versatilidade e entrega tática durante toda a campanha da equipe no certame, se mostrando uma clara esperança de gols.

Se separados os jogadores têm números excelentes, juntos a comprovação é maior ainda. É fato que um time não é formado por três atletas, mas se houvesse uma equipe montada apenas pelo trio ofensivo do Vovô, a quantidade de tentos marcados ainda seria maior do que outros seis times da atual edição do torneio.

Isso porque Saulo Mineiro, Pulga e Aylon juntos representam 33 gols anotados. O número é superior ao de Guarani (32), Chapecoense (32), Botafogo-SP (32), Amazonas (30), Avaí (29) e Brusque (22) em toda a disputa do Campeonato.

Cientes da importância que têm na equipe alvinegra, os atacantes estarão em campo para defender o Ceará mais uma vez amanhã, diante do América-MG, em uma Arena Castelão lotada. O duelo é de suma importância para as pretensões do Vovô, que pode encaminhar sua vaga na tão sonhada elite do futebol brasileiro.

"Nossa torcida faz a festa, independentemente do jogo. Não vai ter espaço no Castelão e espero que dentro de campo a gente corresponda à altura”, comentou o volante Lourenço em entrevista coletiva pré-jogo.