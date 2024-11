Em busca de título inédito, Fortaleza encara o Apodi na final do Brasileiro de Futsal

Foto: João Moura / Fortaleza EC Fortaleza vai em busca do seu terceiro título no futsal em 2024

Em Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte, o Fortaleza dá o primeiro passo rumo ao que pode ser um título inédito, tanto para o clube quanto para o futsal cearense. Neste domingo, 17, às 9 horas, o Tricolor do Pici enfrenta o Apodi-RN no primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro de futsal, no ginásio Pedro Ciarlini.

Essa será a quinta decisão do Leão em 2024, ano que marcou a retomada do projeto da modalidade dentro do clube. Até agora, a equipe já conquistou dois títulos — a Copa do Estado e a Copa do Nordeste —, foi vice-campeã da Copa do Brasil e aguarda a decisão do Campeonato Cearense contra o São João de Jaguaribe, além da decisão no Brasileiro.

No que diz respeito à disputa do Brasileirão, os comandados do técnico Facó têm apresentado uma trajetória positiva e consistente.

Em 15 jogos, o Fortaleza somou 11 vitórias, três derrotas e um empate, além de ostentar o melhor ataque da competição, com 51 gols marcados.

Na fase de mata-mata, o Tricolor enfrentou Ribeirópolis-SE (oitavas), Concórdia-SC (quartas) e Sport-PE (semifinal). O confronto contra os sergipanos foi o mais desafiador.

No jogo de ida, em Itabaiana (SE), empate por 1 a 1. Na volta, no ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza, novo empate, desta vez por 4 a 4. A vaga foi decidida nos pênaltis, com triunfo do Tricolor.

Contra os catarinenses do Concórdia, o time venceu os dois jogos: 3 a 1 na ida e 5 a 3 na volta. Já no clássico nordestino contra o Sport, a classificação veio com vitórias no Recife (3 a 2) e em Fortaleza (2 a 0).

Chegar a uma final sempre exige atenção a diversos fatores, especialmente o psicológico. Em entrevista ao Esportes do POVO, da rádio O POVO CBN, na última quinta-feira, 14, o técnico Facó destacou a importância da concentração.

"O emocional conta muito nesse momento. A concentração do jogador tem que ser máxima; não pode haver um segundo de descuido. Um detalhe decide uma competição, como aconteceu na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil. Final é isso: concentração e controle emocional. Sempre digo algo que vivi como atleta e que passo para eles: este é o melhor momento, o momento em que todos gostariam de estar", afirmou.

Até agora, na temporada, foram três confrontos com o Apodi, com duas vitórias do Tricolor e um empate, sempre com muito equilíbrio. "É uma equipe que joga junta há três anos, praticamente com o mesmo elenco. É um time muito equilibrado, com a defesa menos vazada da competição. Precisamos respeitá-los", elogiou Facó.

Para o confronto, o Fortaleza terá dois desfalques importantes: Valdin e Two. O veterano ala ex-seleção brasileir viajou com a delegação para tratar uma lesão, mas dificilmente entrará em quadra. Já o ala/pivô está contundido, não foi relacionado e está fora inclusive da partida de volta, marcada para 1º de dezembro, às 9 horas, no ginásio do CFO.

Informações gerais