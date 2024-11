Fortaleza faz 13 a 0 no Crato e praticamente avança à final do Cearense Feminino

Foto: João Moura/Fortaleza EC As Leoas vão fazer o jogo de volta em seus domínios, no CT Ribamar Bezerra

O Fortaleza goleou o Crato por 13 a 0 no jogo de ida das semifinais do Campeonato Cearense Feminino 2024, ontem, no estádio Inaldão, em Barbalha (Cariri Cearense). O jogo de volta está marcado para o dia 20, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú (Região Metropolitana de Fortaleza.

Com o resultado elástico, as Leoas — que não foram vazadas nenhuma vez no certame até agora — jogarão em casa podendo perder por até 12 gols de diferença. A partida foi marcada por golaços, incluindo um olímpico de Pissaia, já na segunda etapa.

A equipe cratense, em sua primeira participação na competição, viveu 90 minutos de puro sufoco nas semifinais diante do ataque do Tricolor, que não descansou desde o primeiro minuto. Aos 10, o Fortaleza já havia marcado três vezes. Quando as equipes trocaram de lado, o placar marcava 5 a 0 para o Tricolor.

A goleira Tainá, do Crato, antes de ser substituída por lesão, chegou a fazer uma quantidade significativa de defesas e evitou uma goleada ainda maior, mas o volume ofensivo do Fortaleza era implacável. Artilheira do torneio, Bea — em um ótimo dia marcando hat-trick —, Pissaia, marcando gol olímpico e Tainá, que parecia se multiplicar na bola área ofensiva, não davam paz para a defesa cratense.

No quinto gol tricolor, Pissaia já havia tentado marcar direto do escanteio, mas contou com um toque da companheira antes da bola entrar. No sétimo, ela tentou novamente e conseguiu balançar as redes com um raro gol olímpico.