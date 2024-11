Rival tropeça e Santos garante título da Série B antes de entrar em campo

Foto: Peter Leone/Estadão Conteúdo O clube pode chegar a 74 pontos no Campeonato Brasileiro Série B

Mesmo sem jogar ontem, o Santos-SP garantiu o título da Série B do Campeonato Brasileiro. Para isso, o Peixe contou com o empate em 1 a 1 entre Paysandu-PA e Novorizontino-SP, em Novo Horizonte (SP). Com 68 pontos na classificação, a equipe santista viu seu único adversário ainda postulante ao título tropeçar e agora não pode mais ser ultrapassada na tabela.

Em partida festiva para a torcida, o Santos volta a campo ainda neste domingo, 17, às 16 horas, na Vila Belmiro, em Santos, para enfrentar o CRB-AL e celebrar oficialmente o título da segunda divisão.

Com o empate, a equipe de Novo Horizonte adiou a classificação para a Série A. A garantia de acesso pode vir ainda nesta rodada. Para isso, o Tigre precisa contar com derrotas de Ceará ou Sport, que jogam contra América-MG e Ponte Preta, respectivamente. Se isso não ocorrer, será necessário vencer o Goiás fora de casa para não depender de combinações de resultados na rodada derradeira.

Com os resultados preliminares da rodada, o Santos é o único com acesso garantido. As outras três vagas são disputadas ponto a ponto por Mirassol-SP, Novorizontino, Ceará, Sport e Goiás. (Rangel Diniz / Especial para O POVO)