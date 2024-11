Brasileiro de futsal: Fortaleza empata com Apodi e joga por vitória em casa para ser campeão

Foto: Felipe Honorato / Fortaleza EC Jé, pivô do Fortaleza, durante final contra o Apodi-RN

O Fortaleza teve a oportunidade de vencer, mas ficou apenas no empate no primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro de Futsal 2024. Ontem, no ginásio Pedro Ciarlini, em Mossoró (RN), o time cearense ficou na igualdade com o Apodi-RN por 3 a 3. Éverton, Jackson Samurai e Rômulo marcaram os gols do Leão, enquanto Kaio, André Nem e Batatinha assinalaram para os potiguares.

Com o resultado, o Tricolor de Aço precisa de uma vitória simples no duelo de volta, que será disputado no dia 1º de dezembro, um domingo, às 9 horas (de Brasília), no ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza.

O início da partida não foi bom para os comandados de Facó. Isso porque, com menos de 2 minutos de bola rolando, o Apodi abriu o placar com Kaio. No lance, André Nem deixou Rômulo para trás e tocou para o camisa 16, livre de marcação, mandar a bola para o fundo das redes.

Após o tento sofrido, o Fortaleza ensaiou uma reação, mas não teve efetividade e acumulou finalizações para fora. O time da casa, por sua vez, mostrou segurança e pouco sofreu.

No entanto, o cenário mudou no último minuto da primeira etapa. Após lateral cobrado por Rômulo, a bola rebateu e voltou no camisa 33, que cruzou rasteiro para Éverton escorar e empatar o confronto.

Na volta para o segundo tempo, o Leão do Pici mostrou sua força ofensiva — melhor ataque do campeonato — e virou o placar no interior potigual. Após escanteio, Jackson Samurai encheu o pé e soltou uma bomba para colocar a equipe cearense à frente do marcador.

Com vantagem, o Leão manteve o controle da posse de bola e chegou perto de marcar seu terceiro tento. Porém, Jé perdeu a bola no meio da quadra e cedeu contra-ataque para o Apodi, que igualou o jogo com André Nem.

O empate, todavia, não durou muito tempo. Dois minutos depois, Juninho cobrou escanteio com perfeição e Rômulo acertou belo voleio para estufar as redes em Mossoró.

A vitória já parecia certa, mas, na reta final, após o Fortaleza desperdiçar grande chance de "matar o jogo", Batatinha aproveitou e empatou a decisão, deixando tudo em aberto para o duelo da volta.