Ceará recebe o América-MG no Castelão lotado almejando voltar ao G-4 da Série B

Foto: Stephan Eilert/Ceará SC Saulo Mineiro, atacante do Ceará, comemora gol diante do Paysandu no Castelão

Decisão e lotação máxima. Esse será o tom da partida entre Ceará e América-MG às 21h45min (de Brasília) desta segunda-feira, 18, na Arena Castelão, em Fortaleza. Após esgotar todos os ingressos e check-ins disponíveis, a torcida alvinegra quer empurrar a equipe rumo a uma vitória essencial, em duelo válido pela penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

No jogo, o time comandado por Léo Condé terá a missão de vencer para recuperar a quarta colocação, perdida na noite do último sábado após o Sport golear a Ponte Preta por 4 a 0 no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

O triunfo pernambucano, inclusive, zerou a chance de acesso antecipado do Vovô. O caráter decisivo do duelo, porém, segue o mesmo e a expectativa é de um grande jogo logo mais no Gigante da Boa Vista.

Isso porque, com uma vitória, a equipe cearense chegará aos 63 pontos, voltará ao G-4 da tabela por ter mais triunfos que o Sport (19 a 18) e seguirá dependendo apenas de si para subir à Série A na próxima temporada. Triunfo simples contra o lanterna rebaixado Guarani-SP, em Campinas, garantiria acesso.

É válido ressaltar que, após essa segunda-feira, todos os clubes da Segundona terão apenas mais uma rodada a ser disputada. Portanto, todo detalhe e minuto em campo devem ter a atenção redobrada.

Pronto para o duelo, o Ceará terá uma boa notícia: o retorno de Lourenço ao time titular. Peça crucial na engrenagem do time alvinegro, o camisa 97 cumpriu suspensão automática na goleada em cima do Botafogo-SP e agora fica à disposição do técnico Léo Condé.

“Não temos mais que escolher adversário, ainda mais num jogo dentro de casa, com a torcida que a gente tem. O América é uma equipe qualificada. Antes do começo do campeonato, todo mundo dizia que brigaria pelo acesso. Temos que ter bastante atenção nisso”, disse o volante em entrevista coletiva pré-jogo.

A tendência é que o comandante do Vovô mantenha a equipe-base utilizada nos últimos jogos, que vêm sendo tratando como “finais” pelo clube.

O adversário América-MG, por sua vez, chega ao embate apenas para cumprir tabela. O Coelho teve um desempenho oscilante durante o certame e não tem mais chance de jogar a elite do futebol brasileiro em 2025.

Apesar da situação, Lisca, atual técnico da equipe mineira e velho conhecido do torcedor cearense, afirmou que o time quer fazer um grande duelo diante do Alvinegro de Porangabuçu.

"Vamos ver se a gente se ajuda e faz um grande jogo contra o Ceará. Um jogo às 21h45min, que o Brasil inteiro vai ver. Vai ser transmitido para o Nordeste todo que eu já estou sabendo. Tem muita gente do Ceará me ligando, muito torcedor, né?”, disse o comandante.

Ciente da relevância do confronto entre Ceará e América-MG, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) escalou um árbitro do quadro Fifa para apitar. Trata-se do gaúcho Anderson Daronco, que será auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS). O VAR ficará a cargo de Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ).



Confira as prováveis escalações de Ceará e América-MG:

Ceará x América-MG: ficha técnica

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, João Pedro Tchoca, David Ricardo e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço e Mugni; Aylon, Saulo Mineiro e Erick Pulga. Téc: Léo Condé

América-MG

4-3-3: Elias; Mateus Henrique, Ricardo Silva, Lucão e Nicolas; Alê, Juninho e Elizari; Rodriguinho, Daniel Júnior e Brenner. Téc: Lisca

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 18/11/2024

Horário: 21h45min

Árbitro: Anderson Daronco-Fifa/RS

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz/MS e Lucio Beiersdorf Flor/RS

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga/RS

Transmissão: TV Brasil, Canal GOAT, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO