Fortaleza tem a 2ª melhor campanha do returno e já pode igualar primeiro turno

Foto: João Moura/Fortaleza EC Emmanuel Martínez, volante do Fortaleza, comemora gol marcado diante do Vasco

Na cadência de um campeonato longo como o Brasileirão, a harmonia de uma campanha concisa se torna ainda mais importante. O futebol ilustra-se quase em uma orquestra: há momentos de intensidade e sintonia, mas outros em que uma nota dissonante parece comprometer o aproveitamento. No fim das contas, a constância é o mais importante na pontuação final.

Assim, o Fortaleza foi um dos times que passou por um desafinar, uma sequência negativa, mas recuperou a constância. Se no primeiro turno do torneio nacional o escrete vermelho-azul-e-branco já havia registrado uma boa campanha — a quinta melhor do certame —, com 33 pontos somados, a do segundo turno está a três pontos de igualar a citada com cinco jogos a jogar. Hoje, o Tricolor tem a segunda melhor pontuação do returno.

Com 30 pontos somados em 14 jogos no returno, atrás apenas do Internacional-RS, que tem 31, o Leão do Pici necessita de apenas mais uma vitória para igualar o que fez nos 19 jogos iniciais. A constância, apesar das oscilações apresentadas em certo período, mantém o Fortaleza na luta matemática pela sonhada taça da Série A.

A campanha do time de Juan Pablo Vojvoda no segundo turno é marcada por nove vitórias, dois empates e três derrotas, resultando em 71,43% de aproveitamento. No turno inicial, foram nove triunfos, seis placares igualados e quatro reveses, finalizando-o com 57,89%.

A consistência coletiva do atual terceiro colocado, que figura a cinco pontos do líder (Botafogo) e apenas um do vice (Palmeiras), é ainda mais significativa quando se olha para os recordes que o Fortaleza já quebrou nesta temporada.

Com a maior pontuação de um time nordestino na era pontos corridos, o Leão tem a melhor campanha como mandante da edição e carrega a possibilidade de terminar o campeonato invicto em casa. Para atingir tal feito, o Tricolor ainda terá mais dois jogos na Arena Castelão: enfrentará o Flamengo, na 35ª rodada, e o Internacional, no 38ª e derradeiro jogo do campeonato.

A vaga na Libertadores está garantida no Pici em 2025. Com isso, o próximo objetivo do time agora é a vaga direta na fase de grupos da competição. Quando chegar à pontuação necessária para tal, o Fortaleza se permitirá voltar a olhar para cima e conferir suas chances de título. Internamente, o clube vê a matemática e acredita que pode seguir brigando para ser campeão brasileiro de 2024.

Segundo a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Fortaleza ainda tem 6% de chances de terminar o torneio nacional erguendo a taça, atrás apenas de Botafogo-RJ, líder com 70,6% , e Palmeiras-SP, vice-líder com 22,8% desenhado na probabilidade.

Além do impacto esportivo, os resultados têm uma dimensão financeira relevante. Caso permaneça entre os três primeiros colocados — aqui a importância de também olhar o retrovisor —, o Fortaleza pode assegurar uma premiação de, no mínimo, R$ 43,3 milhões.

Com cinco jogos pela frente e a possibilidade de superar mais marcas históricas, resta ao argentino Vojvoda manter a harmonia da orquestra, somando ainda mais pontos. Pela frente, o plantel terá Fluminense-RJ (fora, na próxima sexta-feira, às 21h30min), Flamengo (casa), Vitória-BA (fora), Atlético-GO (fora) e Internacional (casa).