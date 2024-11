Número 1 do mundo, Sinner é campeão do ATP Finals

Foto: Marco BERTORELLO / AFP Melhor do mundo em 2024, o italiano Jannik Sinner venceu o norueguês Casper Ruud e vai encarar o americano Taylor Fritz na decisão do ATP Finals

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, concluiu sua impressionante temporada 2024 com o título do AFP Finals, ontem, ao derrotar na final o americano Taylor Fritz, quinto do ranking mundial.

Sinner fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6-4, em uma hora e 24 minutos na Inalpi Arena, em Turim.

O jovem italiano de 23 anos somou 18º título na carreira, o oitavo nesta temporada, em que também foi campeão do Aberto da Austrália, do US Open e de três Masters 1000 (Miami, Cincinnati, Xangai).

Há um ano, Sinner chegou à final do ATP Finals, mas foi derrotado pelo sérvio Novak Djokovic, maior vencedor do torneio com sete títulos, mas que não participou desta edição por contusão.

Com a vitória deste domingo, Sinner finalmente levanta o primeiro troféu em solo italiano. Impulsionado pelo público, o número 1 do mundo teve uma campanha impecável ao longo da semana, com cinco vitórias em cinco jogos, sem perder um único set.

"É o meu primeiro título na Itália e isso significa muito para mim. É algo muito especial. Para conseguir, simplesmente me concentrei em estudar o que funcionaria melhor contra cada adversário e tentei jogar meu melhor tênis. Essa foi a chave", declarou.

Em junho, Sinner havia se tornado o primeiro italiano a ocupar o topo do ranking da ATP. Para colocar a cereja no bolo, o tenista tem uma última missão: a Copa Davis, cuja fase final começa nesta semana, com a Itália defendendo o título contra a Espanha, em provável despedida da lenda Rafael Nadal.

Fritz foi a surpresa da semifinal ao eliminar o alemão Alexander Zverev, vice-líder do ranking, que vinha em grande forma.

O americano resistiu seis games antes de ter o serviço quebrado pela primeira vez. A pressão constante de Sinner também valeu uma quebra no quinto game do segundo set, que acabou dando a vitória ao tenista da casa.

Apesar da grande temporada, o 2024 de Sinner foi maculado por suspensão por doping. Ele perdeu os pontos pelo título do Indian Wells, que vencera em março, por ter testado positivo. Em recurso, porém, ele reverteu a suspensão.