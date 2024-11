Fortaleza anuncia pré-temporada nos EUA com Santos e Atlético Nacional-COL

Foto: Divulgação/Fortaleza EC SAF Fortaleza disputará pré-temporada nos EUA com Santos e Atlético Nacional, da Colômbia

O Fortaleza já tem destino definido para a sua pré-temporada em 2025. O Tricolor do Pici anunciou ontem que disputará a Orlando Cup - Pro Series, nos Estados Unidos, entre os dias 11 e 19 de janeiro do próximo ano. O torneio internacional contará também com a participação Santos-SP, recém coroado campeão da Série B e dono de três Libertadores e Atlético Nacional, maior campeão da Colômbia e dono de duas taças da Liberta.

Em entrevista ao Esportes O POVO, o CEO do Fortaleza SAF, Marcelo Paz, comentou que a novidade "é um marco na história do futebol cearense e nordestino". "A gente durante muito viu os clubes do sul do país participarem desse tipo de pré-temporada, assistindo pela televisão, acompanhando, achando legal, achando interessante, e agora é a vez do Fortaleza”, disse Paz.

O dirigente também afirmou que o momento positivo do clube cearense, com boas participações na Série A e nas Copas Libertadores e Sul-Americana, ajudaram o Tricolor do Pici a despertar interesse e ser convidado para o torneio.

“Será uma ótima oportunidade não só para trocar experiências, mas também para expandir a imagem do Fortaleza para o mundo, internacionalizar a marca, e criar novos torcedores ao jogar em um dos países-sede da próxima Copa do Mundo, em 2026”, explicou Marcelo Paz em material oficial do clube.

O torneio será disputado nos estádios Inter&Co Stadium e Osceola County Stadium. O primeiro é a casa do Orlando City e do Orlando Pride, time da cidade sede da Orlando Cup, e tem capacidade para 25 mil pessoas.

O Fortaleza anunciou ainda que lançará pacotes exclusivos para os torcedores e sócios-torcedores que tiverem interesse em assistir aos jogos nos EUA, podendo ter acesso também a eventos especiais.

Começando no dia 11 de janeiro de 2025, com o duelo entre Santos e Atlético Nacional-COL, a Orlando Cup - Pro Series acontecerá pouco mais de um mês após o fim da Série A, que está prevista para encerrar no dia 8 de dezembro deste ano.



Com partida marcada para 15 de janeiro do próximo ano, contra o Santos, o Fortaleza contará com o plantel principal para disputar a copa nos EUA, afirma Marcelo Paz.

No entanto, o Fortaleza tem um jogo contra o Atlético Nacional-COL marcado para o dia 19 de janeiro, o que pode ocasionar um choque de datas, visto que o Campeonato Cearense 2025 se inicia no dia 18 de janeiro. Questionado, o CEO do Fortaleza SAF afirmou que o clube irá esperar a publicação da tabela oficial do Estadual para tomar uma decisão.